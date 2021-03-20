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中美會計協會主辦財務規劃會議 3/23線上開講

【洛杉磯訊】

拜登政權交接後的財務規劃緊急線上會議，由中美會計協會主辦，林大衞保險團隊協辦，時間3月23日（周二）下午2點至3點30分。由李豪，黃傑峰，邱靜三位資深會計師主講。

新稅制提案將導致公司Corp tax從21% 增至28%，個人最高稅率由37% 增至39.6。資本所得稅（captain gains tax)由20%增至28%，超出百萬增到39.6%，加州房租租金救助計劃，政府付費80%。

屆時會計師會教你：（1）如何正確申請政府租金補助計劃、及計算房客申請資格。（2）2020-2021 個人財務規劃要領，股票賣房收益，EDD 收入及年收入40 萬以上的報稅須知等。（3）新舊稅法交替前的公司財務規劃要領。

如果你有任何稅務上的問題，會中三位會計師及林大衛會回答所有財務及申請租金救助計劃疑難雜症。報名電話800-778-8588。

中美會計師協會由李豪發起創立，迄今已進入第十年，成員來自中國、台灣、香港及東南亞，除了會計師，還有金融界、保險業、地產界、教育界、法律界人士等，強調多元化、專業性，旨在增進美國會計師的交流與互動，為社區提供稅法、財務、保險、法律及相關領域的諮詢服務。

 中美會計師協會的各路精英將用他們的經驗、實例與大眾分享。幫助華人社區了解最新稅法的變化，幫助新移民能夠更好更快地融入美國新生活。

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