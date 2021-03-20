我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

FivePoint Valencia 洛縣迎全新住宅社區

【洛杉磯訊】
FivePoint Valencia首批樣品屋落成開放。（圖：FivePoint提供）
FivePoint Valencia首批樣品屋落成開放。（圖：FivePoint提供）

伴隨FivePoint公司富創新規畫的Valencia首批樣品屋落成開放，洛杉磯縣Santa Clarita Valley即將迎來全新的住宅社區。FivePoint Valencia預計春季首發開售。

感興趣者可以登錄官方網站www.valencia.com了解更多訊息，並在該社區網站註冊，以接到購房機會和特別活動的通知。另可關注Valencia的Facebook頁面，與全新社區和訪客進行互動：Facebook.com/ValenciaCalifornia。

Valencia率先揭幕的新屋系列Lennar，計劃先推出多個具設計風格的樣品屋。獲取新屋更多訊息，可電1-888-216-2494或訪問www.lennar.com。

同樣迎來的是KB Home在Valencia的Clover新居；可登錄www.kbhome.com或電1-888-524-6637獲取更多信息。

受到Newhall農場悠久歷史的啟發，Valencia將以創新方式及可持續的發展理念，融合於住宅及其周邊規劃之中，通過多種方式展現社區莊美的戶外環境。

Valencia社區包括275英畝的公園；老少咸宜的各種休閒設施；獨特的微景觀；遠足和騎行小徑；以及社區電動車道，與洛杉磯縣廣闊的步道網絡緊密相連。輕型商業用途也包括在社區的規劃之中。Valencia預留了大約1萬英畝的空地。

新社區還計劃建5所小學，為Saugus學區或Newhall學區。年齡稍大的學生可以在William S. Hart區就讀初中和高中。

Valencia計劃建設的2萬1千套住房，其中包括2千200套符合收入標準的住房。社區提供一到四間臥室的多種房型，滿足首次購房、改善住房、單身、兩口之家和多成員家庭等各類居住需求。

Valencia的設計和價格豐富多樣，環境風景優美，標誌性的設施，高質量的學區，以及便利的地理位置，滿足購房的必備條件。商店、餐飲和休閒處所都離住家很近，毗鄰I-5公路交通便捷。Metrolink和發達的交通路網使Valencia可以輕鬆與目的地相連。

這一新興社區的誕生是FivePoint與市、縣政府和學校多方協作努力的結果。市民組織和洛杉磯縣居民也為Valencia的建造概念做出了貢獻。

FivePoint是一家加州的公司，在加州橙縣、洛杉磯縣、和舊金山設計和開發混合用途的總體規劃社區。FivePoint以將住宅、商業、零售、學校、娛樂場所和公共設施（包括公園和開放空間）的無縫融合而著稱。詳見www.fivepoint.com。

洛杉磯 學區 加州

上一則

台灣科技助力在美台商 共創美好未來

下一則

單周為居民施打300萬劑疫苗 洛縣達新里程碑

延伸閱讀

市長：遭歧視就舉報 市警會登門警告施暴者

市長：遭歧視就舉報 市警會登門警告施暴者
紐約州室外體育場4╱1重開 MLB料如期開打

紐約州室外體育場4╱1重開 MLB料如期開打
要教師修改挺川者照片 新州學區願賠32.5萬元

要教師修改挺川者照片 新州學區願賠32.5萬元
黑龍江這社區怒了…才交屋未入住 9樓陽台就被風颳穿了

黑龍江這社區怒了…才交屋未入住 9樓陽台就被風颳穿了
密大校長挺亞裔：若沒有他們 密大不會有今日卓越成績

密大校長挺亞裔：若沒有他們 密大不會有今日卓越成績

聖蓋博市長廖欽和：重振經濟、成立社區自衛隊

聖蓋博市長廖欽和：重振經濟、成立社區自衛隊

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪