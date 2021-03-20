FivePoint Valencia 洛縣迎全新住宅社區

FivePoint Valencia首批樣品屋落成開放。（圖：FivePoint提供）

伴隨FivePoint公司富創新規畫的Valencia首批樣品屋落成開放，洛杉磯 縣Santa Clarita Valley即將迎來全新的住宅社區。FivePoint Valencia預計春季首發開售。

感興趣者可以登錄官方網站www.valencia.com了解更多訊息，並在該社區網站註冊，以接到購房機會和特別活動的通知。另可關注Valencia的Facebook頁面，與全新社區和訪客進行互動：Facebook.com/ValenciaCalifornia。

Valencia率先揭幕的新屋系列Lennar，計劃先推出多個具設計風格的樣品屋。獲取新屋更多訊息，可電1-888-216-2494或訪問www.lennar.com。

同樣迎來的是KB Home在Valencia的Clover新居；可登錄www.kbhome.com或電1-888-524-6637獲取更多信息。

受到Newhall農場悠久歷史的啟發，Valencia將以創新方式及可持續的發展理念，融合於住宅及其周邊規劃之中，通過多種方式展現社區莊美的戶外環境。

Valencia社區包括275英畝的公園；老少咸宜的各種休閒設施；獨特的微景觀；遠足和騎行小徑；以及社區電動車道，與洛杉磯縣廣闊的步道網絡緊密相連。輕型商業用途也包括在社區的規劃之中。Valencia預留了大約1萬英畝的空地。

新社區還計劃建5所小學，為Saugus學區 或Newhall學區。年齡稍大的學生可以在William S. Hart區就讀初中和高中。

Valencia計劃建設的2萬1千套住房，其中包括2千200套符合收入標準的住房。社區提供一到四間臥室的多種房型，滿足首次購房、改善住房、單身、兩口之家和多成員家庭等各類居住需求。

Valencia的設計和價格豐富多樣，環境風景優美，標誌性的設施，高質量的學區，以及便利的地理位置，滿足購房的必備條件。商店、餐飲和休閒處所都離住家很近，毗鄰I-5公路交通便捷。Metrolink和發達的交通路網使Valencia可以輕鬆與目的地相連。

這一新興社區的誕生是FivePoint與市、縣政府和學校多方協作努力的結果。市民組織和洛杉磯縣居民也為Valencia的建造概念做出了貢獻。

FivePoint是一家加州 的公司，在加州橙縣、洛杉磯縣、和舊金山設計和開發混合用途的總體規劃社區。FivePoint以將住宅、商業、零售、學校、娛樂場所和公共設施（包括公園和開放空間）的無縫融合而著稱。詳見www.fivepoint.com。