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疫情期租戶不交租 房東如何因應

【洛杉磯訊】
(圖：鄭博仁提供)
(圖：鄭博仁提供)

疫情讓許多租客面臨經濟困難。而當房客拖欠租金時，房東也會受到嚴重影響，並且可能無法償還包括貸款在內的諸多債務。究竟在目前的現況下，房東擁有哪些法律權利？又該如何處理當前的困境？

前檢察官、現任知名聯邦審判出庭律師、亞凱迪亞市市議員鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)(見圖)，總結提供以下有關在疫情期間，房東如何減輕因房客違約，而產生的財務影響的法律建議。

終止租約及驅逐令；在正常情況下，當租戶不支付租金時，房東可以選擇終止其租約（根據適用法律，可通過通知租戶交租、通知退房或通知無條件退房的方式）。如果租戶不支付租金、或在通知中指定的期限前沒有搬出，房東可以提出驅逐訴訟，從而驅逐租戶。

但是，由於疫情引起的健康和安全問題，許多州、城市、縣和法院都暫停了執行驅逐令。這些臨時禁止驅逐令的範圍相差較大：一些禁令禁止了與驅逐有關的所有法律活動，而其他一些禁令則只是推遲了驅逐案件的開庭時間，直到法院可以通過電話或視頻安排聽証會為止。

如果你是暫緩驅逐令地區的房東，也許仍然可以向法院提交驅逐檔，但是你的案件可能有一段時間不會被審理。但是，即使沒有任何禁令，驅逐由於疫情而交不起房租的租戶，可能也不是你的第一選擇。（你也不想被人認為你是在居家令期間，將房客趕出家門的無情房東），如果你把房客趕走，你將必須面對給出租的物業進行全面消毒，為房子打租賃廣告，尋找新的潛在租戶（可能很少），簽署新的租約或租賃協議，以及讓新租戶遷入的全過程，與此同時還要遵守緊急情況准則，並採取相關保障健康和安全的措施。

因此，鄭律師建議作為房東的你，可以考慮以下選擇：(1)評估你個人的財務狀況；(2)如果你的財務狀況看起來很嚴峻；(3) 如果你有幾個月的存款。參閱有關與租戶制定臨時解決方案的內容：(一)嘗試與租戶制定臨時解決方案；免除租金，推遲交租，減少租金。(二) 尋找外部援助。(三) 處理你的貸款。(四) 研究房產稅減免。(五) 考慮貸款。(六) 為你的租客研究選擇。(七)諮詢律師。

如果你遇到相關的法律問題可以諮詢專業律師。鄭博仁律師中文諮詢電話626-570-8888，或發郵件至[email protected]

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