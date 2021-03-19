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高額帳戶退休人士 聰明理財24、25日線上講座

【洛杉磯訊】

你知道若拜登總統提出的稅改成為事實，持有高額退休帳戶人士，對國稅局而言會是一隻肥羊，身後未完稅的IRA，還沒計算加州的州稅，就已經要付高達百分之73.82的稅負。如何爭取規畫先機，歡迎參加宏富理財3月24及25曰（周三、四）舉辦兩天的線上講座。

會中將以個案分析的角度，從瞭解SECURE法案出發，尤其是十年提款的新規定上，大多數人並未做深入研究，會中將進一步討論，IRA最晚可以延遲到72歲提取最低法定金額，但對於擁有高額帳戶人士，是否要等到72歲才開好提領？如何選擇不同受益人可以做到雪中送炭而非錦上添花。

Roth IRA是傳承規畫中的一個重要武器。它的免稅特徵透過時間更顯其威力。當前，未完稅的傳統IRA是否考慮轉換成Roth IRA，現在先支付的所得程是否值得？

退休的安心與否，取決於是否管理好財富與健康。如何提早規畫以及安排源源不斷的退休收入。並得有足夠資源，付最少的稅，照顧終老頤養天年。市場的新經濟模型，更增加其多變的特性及風險。如何利用各項洐生的金融工具，投資策略，為我所用。

兩場線上WebEx講座時間為24日及25日下午4點至5點45分。訂位聯繫Maggie 626-233-0956或發送電郵至[email protected] ，講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。23日(周二)中午12時截止報名。希提早報名以便測試，確保成功上線。該講座無需付費。但不招待投資金融保險專業人員。

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