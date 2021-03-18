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量身打造保單 華興保險提供線上比價

洛杉磯訊

多年榮獲VIP保險代理的華興保險，代理數十家A級保險公司，可滿足客戶多樣化需求，並提供線上比價，如把汽車、房屋加上雨傘險合在一起保，保費便宜保障多。

辛苦打拚建立的家園，需要足夠的保障應對未知的風險。華興保險量身定制全面的保障計畫，承保各類房型，不僅覆蓋產業和財物，也同時保護到個人與家人本身。

越來越多人透過投資房地產來累積財富，購置的房地產，無論是供家人或是朋友居住，或是出租出去，都需要一份周全的保障。華興保險代理多樣出租保險，無論是獨棟、康斗或是複式房屋，都不需要擔心。

隨著生活費用的上漲，房地產價值的提高；車子、房子使用中責任事故的訴訟費用也愈來愈高，一般的汽車房屋保險保額或許已經不夠充足。雨傘險正是為了這類的需求而生。它可以提供額外的個人責任險，無論是汽車、房屋、出租、船和摩托車，都可附加雨傘險。

生活在加州，開車是不可缺少的重要交通工具，每一位車主面臨的駕車風險和需要的保障各有不同，而對於能夠正確的了解與購買汽車保險，華興保險代理多家A級保險公司，同時比價，不僅量身打造一份適合的保險，也確保找到合理的價格。

華興保險官網www.kcal.net，優惠詳情及其他優惠可電626-333-1111。

保險 汽車 房地產

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