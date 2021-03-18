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鼓勵員工打疫苗 大華集團提供獎勵

洛杉磯訊

為防止新型冠狀病毒的傳播，大華集團實施疫苗接種獎勵計畫，大華表示，保障員工的健康與安全是大華的首要任務。

疫苗接種階段已進行到1B期，即對從事農業及食品行業的員工，已經開放接種疫苗資格。因此，為緩解新型冠狀病毒的傳播，在加州的食品和農業行業中的必要工作者、和任何可能接觸到Covid-19風險的員工，都有權接種疫苗。

大華集團宣布實施一項獎勵計畫，鼓勵員工們接種疫苗以求降低新型冠狀病毒的傳播。顧及在前線工作的超市員工，大華集團認為有必要採取此預防行動之外，更努力為所服務的社區，提供一個更安全的工作和購物環境。

大華指出，隨著疫苗的普及，疫苗接種激勵計畫旨在讓該公司員工、有機會獲得額外補償的休息時間，且無需使用任何累積的病假或帶薪休假日。此用意是希望減輕集團兼職和全職員工接種疫苗的時間阻難，好讓每一個願意接種疫苗的員工，都能有額外補償的休息時間去接種疫苗，而不增加員工缺勤的壓力。員工可自行選擇接種或不接種疫苗，儘管如此，大華希望用獎勵計畫方式來鼓勵員工接種。

大華表示，自疫情爆發以來，大華集團辦公室和商店立即採取了大量預防措施，盡量減少傳染病傳播的風險，並將繼續維持遵守現有嚴格的防疫標準，接種疫苗將不會影響或改變任何防疫措施及規定。有關更多信息可上網 99ranch.com

疫苗 防疫 加州

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