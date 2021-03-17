翠明假期推夏末行程 暢遊「水韻江蘇」

翠明假期推出夏末全新行程「水韻江蘇之旅」。（翠明假期提供）

由於疫情 ，民眾悶太久了。為後疫情做準備，代理水韻江蘇北美推廣中心的「翠明假期」，推出夏末全新行程「水韻江蘇之旅」，暢遊中國 江蘇省之江、河、湖、海不同性格的「水上風景」，分別有七天及九天團，特價由599元起，有關詳情可登錄官網www.charmingholidays.net查詢。

翠明假期表示，中國江蘇山川秀美，水韻靈動，人文鼎盛，更有魚米之鄉和人間天堂之稱號。江蘇自古就人傑地靈，旅遊資源豐富，自然景觀與人文景觀相互交融，有古鎮水鄉、千年名剎、古典園林、湖光山色、帝王陵寢、都城遺址，可謂「吳韻漢風、各擅所長」。

該旅遊公司特別安排這特色水韻風情之旅，有「七天尊尚南京、揚州、蘇州、上海團」特價599元、「九天尊尚北京 、西安、蘇州、上海團」特價649元，和「九天尊尚北京、南京、揚州、蘇州、上海團」特價649元等。

旅遊江蘇除了享受詩意外，還感受它美的風光、美的人文、美的味道和美的生活。而「水韻江蘇之旅」的主題，以水韻元素展現江、河、湖、海不同性格的水，在江蘇相遇和交織。江蘇的水運載著人們的生活，水的性格也影響著人們的性格，造就了江蘇南秀北剛，文韜武略，從古到今，幾千年的文化積澱，無數代文人墨客、英雄豪傑從這裡經過，也留下了很多珍貴的非物質文化遺產。

江蘇的多樣之美，包括南通狼山、鎮江金山、揚州瘦西湖、無錫清名橋、太湖黿頭渚、常州天目湖、蘇州園林古鎮、連雲港花果山、鹽城黃海濕地、南京明孝陵、中山陵、淮安周恩來紀念館、泰州千垛菜花、宿遷三臺山、南博金蟬玉葉、徐博漢舞俑、昆曲、蘇繡等世界文化遺產、世界自然遺產、國家高等級景區、珍貴展品、國家級非物質文化遺產等，全方位及多視角呈現江蘇自然的生態美。通過展現江蘇現代城市的旅遊、文創、購物，美景、美人、美韻、美味在這裡交融，江蘇的美，遊客們可以盡情欣賞。