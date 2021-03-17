維美整形讓你「提拉緊膚」 第5代熱瑪吉特價中

維美整形外科中心（Premier Cosmetic）表示，第五代熱瑪吉Thermage®FLX在治療效果上有顯著的突破。治療探頭和皮膚接觸面積增大了33%，覆蓋面積更全面，縮短高達25%的治療時間，更能提升緊致輪廓效果，在短時間內使熱力更精準高效刺激膠原蛋白增生。目前超級限量組合包熱瑪吉FLX全臉，加上脖子、眼睛，加長效型玻尿酸2支，特價3800元。

維美表示，第5代熱瑪吉Thermage®FLX獨創AccuREP™技術，能微調及優化療程中每一發的射頻能量，使每發能量輸出更貼合肌膚需要，能讓提拉緊膚的效果更均勻一致。

全新熱瑪吉重點研究了如何改善人的療程感覺，重新改良至全方位震動模式，提升療程舒適度。雖然第3及4代熱瑪吉的逆齡效果也很理想，但療程中還有少許痛感，但是第5代熱瑪吉FLX近乎無痛，效果更理想。且治療範圍更廣，最新改良全方位探頭提供600及900次的脈衝治療，更細緻覆蓋整個面部不同位置，包括蘋果 肌、下顎、眼圈內外（上下眼瞼）、頸部及小腹，有效提升輪廓，緊致皮膚。

在抗衰治療上，第5代熱瑪吉通過手柄上的治療探頭傳遞射頻（RF）能量，利用專利的射頻技術安全地加熱深層皮膚。治療深度達4.3mm作用於真皮層，選擇性加熱皮下組織纖維間隔，熱量有助於刺激新的膠原蛋白生長，增強皮膚彈性，減少下垂，改善肌膚光滑度和膚質。對脂肪、肌肉 無直接加熱作用，安全係數高。

第五代熱瑪吉FLX強大術後效果：（1）初始反應即治療後的即刻效果。膠原蛋白立即收縮，從膠原分子中分離出的水分子導致膠原蛋白變性，從而真皮收縮，引起緊致纖維中隔收縮實現外形修整。（2）二期刺激癒合反應是膠原沉積和重構。治療後新膠原生成及鞏固產生了後續的持續效應，即做完後2-6個月逐漸出現的，有些可能在半年後會看到較好的效果，皮膚鬆弛的改善程度在治療後4-6個月達到頂峰；皮膚紋理在治療後10個月內持續改善。也就是說，後續的效果會讓你一直有驚喜，而且長達2年之久。（3）新膠原生成，治療後3天到1個月，成纖維母細胞不斷釋放膠原蛋白，新膠原不斷合成，膠原層得到補充。（4）膠原鞏固期，治療後1-3個月，隨著膠原的新生，數量增多，排列更緻密，受損的膠原層得到補充，老化鬆弛皮膚進一步得到修復。除了從根源針對膠原蛋白流失的問題，刺激膠原蛋白大量增生，收緊肌膚，還能撫平皺紋。

維美整形負責人余亞暻醫師。諮詢電話626- 285-0508，地址位於59 W, Las Tunas Dr.,Arcadia。https://premiercosmeticla.com。