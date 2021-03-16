我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

被要求「走回墨西哥」 無證客啜泣：拜登答應過我們

節約用水…聖蓋博上谷水利局舉行修理洩漏周

【洛杉磯訊】
修理洩漏周是一年一度的提醒居民，身體力行的「找到它、標記它、修理它」三個步驟。(圖片由客戶提供)
修理洩漏周是一年一度的提醒居民，身體力行的「找到它、標記它、修理它」三個步驟。(圖片由客戶提供)

聖蓋博上谷水利局舉辦的「修理洩漏周Fix a Leak Week」活動，由3月15日至19日期間舉行，目的是為保護我們未來的供水系統，能夠明智的用水，並要學習更多有關家庭漏水檢查和維修的方法。

聖蓋博上谷水利局(Upper San Gabriel Valley Municipal Water District) 表示，什麼是「修理洩漏周」？此活動是鼓勵每個家庭，檢查整個房屋的漏水和滴水情況。這也是一個向孩子們講授節水和水資源的機會，研究表明，洩漏每天可能造成以加侖計算的食水浪費。大約有10％的房屋漏水，每天可浪費90加侖的食水。因此該水利局的目的，是啟發所有居民和商業用戶，注意他們的用水量，並注意防止滴水和漏水。

修理洩漏周是一年一度的提醒居民，身體力行的「找到它、標記它、修理它」三個步驟。簡單漫步在庭園景觀中，也可以幫助你節省戶外用水，為你的庭園景觀中，列出檢查清單，然後再修復它。檢查家裡常見又容易維修的家庭管道裝置和灌溉系統。明智的省水方法，就是修理房屋裡面和外面的任何漏水。

該水利局表示，建議用短短的10分鐘，就可以搜索房屋是否漏水，並可減少食水的浪費，而許多常見的家庭洩漏，都是很容易找到並且易於修復。很多人不知道，美國家庭每年平均浪費超過10,000加侖的水，約等於270次洗衣服的數量，都是來自簡易修理的家庭漏水，從輕微漏水中被浪費了，這相當於極大數量的家庭年度用水。

該水利局說，可以讓你和你的孩子一起參與，傳播有關此活動的公眾意識，希望大家能加入行列，節約用水，減少浪費水資源，環保用水。

聖蓋博 美國

上一則

布口罩安全性不高 過濾效果僅55%-60%

下一則

CVS疫苗接種點再增119家 華人區分店多

延伸閱讀

美濃大缺水 民眾被迫溪流洗澡、蕉園如廁

美濃大缺水 民眾被迫溪流洗澡、蕉園如廁
聖蓋博華人 組社區自衛隊 25日邀聖市警長哈里斯培訓

聖蓋博華人 組社區自衛隊 25日邀聖市警長哈里斯培訓
莫瑞諾谷發言人 傳播兒童色情圖片被捕

莫瑞諾谷發言人 傳播兒童色情圖片被捕
教室升級！核桃谷聯合學區 TK-5年級4月19日重啟

教室升級！核桃谷聯合學區 TK-5年級4月19日重啟
TJ高中新錄取標準涉歧視亞裔 社區團體告上聯邦法院

TJ高中新錄取標準涉歧視亞裔 社區團體告上聯邦法院
河濱縣 近日發生多起火災

河濱縣 近日發生多起火災

熱門新聞

參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下家庭（household)，1萬200元可以不課稅。（本報檔案照）

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

2021-03-08 20:39
庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

2021-03-09 02:20
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
案發的民宅。（記者啟鉻╱攝影）

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

2021-03-08 17:48
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」