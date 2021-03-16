節約用水…聖蓋博上谷水利局舉行修理洩漏周

修理洩漏周是一年一度的提醒居民，身體力行的「找到它、標記它、修理它」三個步驟。(圖片由客戶提供)

由聖蓋博 上谷水利局舉辦的「修理洩漏周Fix a Leak Week」活動，由3月15日至19日期間舉行，目的是為保護我們未來的供水系統，能夠明智的用水，並要學習更多有關家庭漏水檢查和維修的方法。

聖蓋博上谷水利局(Upper San Gabriel Valley Municipal Water District) 表示，什麼是「修理洩漏周」？此活動是鼓勵每個家庭，檢查整個房屋的漏水和滴水情況。這也是一個向孩子們講授節水和水資源的機會，研究表明，洩漏每天可能造成以加侖計算的食水浪費。大約有10％的房屋漏水，每天可浪費90加侖的食水。因此該水利局的目的，是啟發所有居民和商業用戶，注意他們的用水量，並注意防止滴水和漏水。

修理洩漏周是一年一度的提醒居民，身體力行的「找到它、標記它、修理它」三個步驟。簡單漫步在庭園景觀中，也可以幫助你節省戶外用水，為你的庭園景觀中，列出檢查清單，然後再修復它。檢查家裡常見又容易維修的家庭管道裝置和灌溉系統。明智的省水方法，就是修理房屋裡面和外面的任何漏水。

該水利局表示，建議用短短的10分鐘，就可以搜索房屋是否漏水，並可減少食水的浪費，而許多常見的家庭洩漏，都是很容易找到並且易於修復。很多人不知道，美國 家庭每年平均浪費超過10,000加侖的水，約等於270次洗衣服的數量，都是來自簡易修理的家庭漏水，從輕微漏水中被浪費了，這相當於極大數量的家庭年度用水。

該水利局說，可以讓你和你的孩子一起參與，傳播有關此活動的公眾意識，希望大家能加入行列，節約用水，減少浪費水資源，環保用水。