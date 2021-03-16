陳昱端牙醫：很多成年人矯正牙齒 有不同選擇

牙科矯正醫師陳昱端表示，疫情 剛開始時他們的診所徹底消毒，添購很多保護材料，但只看急診的病人。現在由於患者需要，他們每天排較少人數，將每人的門診時間拉開，因為雖然醫生護士都打完疫苗 了，但患者還不一定打過疫苗，病人的安全還是最重要的。

在他們的診所中，超過一半的患者年齡超過18歲，很多成年人，他們在童年的時候沒有很好的口腔矯正治療，但現在他們對口腔矯正學的理解要比10到20年前好得多，且技術也更好，所以有不同的治療選擇，成年人也可以照其希求改善他們的齒列。

陳昱端醫師的父親就是此間知名牙科矯正醫師陳信豪，父子二人在同科診所為患者服務，在業界傳為佳話。當他們面對最複雜的患者時，他們使用牙箍治療，並配合其他牙醫師和外科醫生，幫助患者將牙齒和頜骨移至正確的位置，使患者的面部結構看起來更好，牙齒咬合更健康。

陳昱端醫師在接受訪問時，談到今天醫療保健環境中的兩大問題：如何找到合適的牙醫或牙科專家，以及如何理解複雜的牙科保險 。

在尋找牙醫或牙科專家時，以下是一些要問的高質量問題： 你如何看待治療質量；是否經常需要重新進行任何治療或重複治療；你的牙醫是否幫助你了解你的治療方法及其需要；你怎麼看待他們的費用，是高還是低；在任何治療完成之前是否提前解釋了費用，或者費用是否為患者帶來意外； 診所是否有助於了解保險範圍，診所是否有助於向保險公司提交文件； 誰擁有診所，業主是大公司還是牙醫；診所牙醫師是否和治療的牙醫師相同；我可以在每次就診時由同一位牙醫接受治療，還是牙醫會改變；牙醫是普通牙醫還是牙科專家；診所將採取哪些程序，或將哪些程序提交給其他專科門診？

其次，醫療和牙科保險正在迅速變化，存在更多不同的保險計畫。值得信賴的診所和醫生將盡力幫助他們的患者最大限度地享受保險福利。大多數醫生都不會試圖通過對患者使用保險、來從經濟上利用患者。保險計費可能很棘手，保險公司的最大利益是盡可能地少支付；患者可依靠值得信賴的診所和醫生，幫助患者了解他們的保險，因為這是診所和醫生每天都要處理的事情。

診所地址（1）羅蘭岡 19217 Colima Rd., #B（2）蒙 市 318 N. Garfield Ave。電話626-581-9100或上網ChrisChenOrtho.com。他們專精傳統金屬與隱形矯正器、成人/青少年及兒童牙醫矯正、合格的青少年Medi-Cal病人申請補助、免費諮詢，收費合理，並有簡易分期付款。