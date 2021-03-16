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「城市汽車修理」技術精湛 眾多項目特價優惠

【洛杉磯訊】

位於羅斯密市的「城市汽車修理 City Tech Auto Repair」，是由年輕又有衝勁的華人專業團隊經營，多年來秉承忠誠待客，確保質量的宗旨，服務廣大群眾。

「城市汽車修理」的專業技師擁有多年修車經驗，技術精湛，專業精修各國名廠汽車，換機油、濾油管、前後煞車、翻修引擎、變速箱、避震器、排氣管、TUNE-UP、汽車玻璃、多種類輪胎等都在其服務範圍。車廠設備先進，具備精確的專業電腦測檢系統，擁有一流最新的專業大型修理設備。

自1997年以來，城市汽車修理的業務模式，已經發展到提供更多元化的服務，包括國內外車輛診斷與維修、排放診斷與修理、車身損害諮詢、與客戶保險運營商和維修合作等等，盡其所能給予客戶好的服務、低的價格、及高的品質。

城市汽車修理每一個月都有特價優惠，優惠的項目有：換機油，包括新濾清器、廢油處理；煞車皮，包括零件、煞車墊皮；輪胎ACCELERA Tire，4萬哩保證，全天候幅射紋輪胎(P175/70R13)，包括調整及安裝；排煙檢查；傳動皮帶；火星塞保養。

詳細情形可洽城市汽車修理電話626-573-0000，地址8419 Garvey Ave., Rosemead, CA ；七天營業，周一至周六上午8時至下午6時，周日上午8時至下午3時。

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