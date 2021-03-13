我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

TANG韓國餐廳 正宗道地料理 韓國人認證

洛杉磯訊
水煮豬肉包菜
水煮豬肉包菜

位於Buena Park的TANG韓國餐廳，目前已開放室外用餐區及外賣服務。位於Fullerton的總店，疫情期間也是生意興隆，排隊入座。該餐廳推出的菜單，都是韓國料理中必吃美食，健康，正宗道地。

血腸湯飯
血腸湯飯

主打菜單血腸湯飯（Soondae-Guk），在韓國屬於自親民大衆美食，韓國人非常愛吃，華人也愛。如果你從未嘗試過，不妨吃吃看，吃過一次就會愛上這道韓國餐。熱乎乎的湯內加上自製的血腸（血腸內配料有絞肉，豆腐，粉絲，大蔥，香菇，豆芽等真材實料），配上白飯，加上附送的韓國小菜，讓你有一種幸福感，很多食客慕名前去品嘗。

辣牛肉絲湯，是小編我最愛的韓國料理之一，尤其是辣辣的湯頭及湯内的配料，牛肉絲，山野菜，黃豆芽，大蔥等組合，吃起來非常有口感，鮮香，超級下飯。

菜包水煮豬肉（Steamed Pork Belly），是韓國傳統美食之一，這道料理爽口不油膩，吃法就是把水煮豬肉放在附贈的生菜上，加上特製沾醬，大蒜片等配菜，包起來吃，非常過癮。

韓式滷豬腳
韓式滷豬腳

韓式滷豬腳（Pettitoes），如果三五好友一聚，不妨外帶這道料理，會讓你迷上的韓式滷豬腳與中式做法不同，不油膩，有顛覆想像的味道，切成一片片，Q彈有嚼勁。再來上一瓶韓國燒酒，仿佛身在韓劇内。

牛排骨湯
牛排骨湯

豬肉湯飯、土豆脊骨湯、牛排骨湯（Ox Bone Soup）等都很好吃，也是強烈推薦必點菜單。如果家裏人多，各點一道，大家共享，可以體驗不一樣的吃法。

該店外賣包裝非常講究，全部密封，無論在室外堂食或外帶，都可安心享受美食。

TANG韓國餐廳
TANG韓國餐廳

Buena Park店訂位電話，714-266-0309，地址7231 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90621。

Fullerton總店訂位電話，714-680-9550，地址1937 W. Malvern Ave., Fullerton, CA 92833。

Buena Park店
Buena Park店

Fullerton總店
Fullerton總店

滷豬腳外賣
滷豬腳外賣

外賣包裝
外賣包裝

炸豬排
炸豬排

辣牛肉絲湯
辣牛肉絲湯

美食 疫情 華人 韓劇

上一則

洛杉磯台美商會向聖瑪利諾學區捐贈2.5萬口罩助抗疫

下一則

一分鐘解答／什麼是房屋淨值貸款?

熱門新聞

參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下家庭（household)，1萬200元可以不課稅。（本報檔案照）

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

2021-03-08 20:39
庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

2021-03-09 02:20
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
兇嫌Oscar Villamil被控謀殺和傷害華裔老人。（巴沙迪那警局提供）

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

2021-03-06 19:06
國會眾院日前通過1兆9000億元的疫情紓困法案，發給符合資格的民眾每人1400元紓困金。（Getty Image)

第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

2021-03-05 02:20
案發的民宅。（記者啟鉻╱攝影）

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

2021-03-08 17:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償