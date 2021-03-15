展望2021 國泰銀行為社區創造更多可能

國泰銀行推出多款線上金融工具，方便客人辦理銀行業務，免受居家令限制。

2020年是充滿挑戰的一年，新冠疫情 肆虐全球；銀行在社區中所扮演的角色，也因此更加凸顯出來。疫情期間，國泰銀行展現出迅速的應變和調整能力，推出多項個人及商業應對措施，在盡力保障客戶及員工安全的同時，協助客戶及社區渡過難關。迎接2021年之際，國泰銀行會繼續審慎樂觀，支持社區。

迅速推出紓困 減輕小企業壓力

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明表示：「疫情剛開始在美國蔓延時，我們就意識到時不待人。作為銀行，通過金融服務幫助社區，是我們責無旁貸的任務。居家令之下，很多小微企業突然沒有了收入，他們的心血、員工的生計怎麼辦？『急他人之所急，想他人之所想』，我們迅速推出了紓困小額貸款 。」

國泰銀行在４月1日推出的紓困小額貸款，為受影響的洛杉磯商家提供18個月短期低息貸款；由於反應踴躍，一個月後將服務範圍擴大至銀行所在的九個州。在此期間，國泰銀行反應迅速，推出紓困方案比美國政府還快，向小微企業伸以援手。直至計劃完結時，國泰銀行批出的貸款，緩解了數百商家的燃眉之急。

響應政策 處理SBA薪資保護計劃

劉昌明接著說道：「後來政府推出《SBA薪資保護計劃》，我們收到大量申請。各部門的同事全力以赴地處理，竭盡所能地幫助客戶，以及受疫情打擊但仍想堅持下去的企業。」

在處理《SBA薪資保護計劃》申請時，國泰銀行努力加快申請過程。通過各部門的齊心協作，開通了網上申請平台，減少申請者的等待時間。 2020年，國泰銀行已辦理逾千份獲批准的申請。

靈活應對美中局勢 把握機

在疫情肆虐的同時，美中貿易緊張對許多經營貿易的華商來說，實在是雪上加霜。 2020年，國泰銀行與長期合作的加州大學洛杉磯分校安德森預測中心推出5份美中經濟報告，並舉辦了多場經濟展望網絡講座，幫助華商及時掌握資訊，靈活應對風險並把握好機遇。

緩解居家令影響 提供便捷服務

透過金融服務助力企業的同時，國泰銀行推出多款線上金融工具，方便客人辦理銀行業務，免受居家令限制。這些工具包括線上帳戶開立服務、線上房貸諮詢及線上匯款。 2021年初，國泰銀行更全面升級電子銀行平台，帶給客人更加便捷的金融服務體驗。

與此同時，國泰銀行明白疫情期間提取資金的重要性，因此迅速調整相關收費計劃——若客人自國泰銀行的個人或商業貨幣市場帳戶及儲蓄帳戶的提款次數超過限制次數，現階段暫時不收取超次數提款費。

高爾夫球賽暫停 慈善不能停

疫情期間，資金支持對於社區來說尤其重要。自1977年起，國泰銀行每年都會舉辦慈善高爾夫球賽，致力於幫助南加州地區的非營利機構。去年的球賽雖然因安全原因延期後取消，但國泰銀行仍然按照原定計劃作出捐款，向八家非營利機構捐出共64,000元，連同高爾夫球手和贊助單位的支持，總捐款額達到71,600元。

國泰銀行基金會主席及國泰銀行董事會副主席吳平原表示：「這些非營利機構比以往任何時候都更需要我們的支持，透過這筆捐款，我們希望可以為他們略盡綿力。」

留美中國學生 持續頒獎學金

自2015年起，國泰銀行獎學金計劃，已向36位傑出的中國留美學生頒發共計216,000元的獎學金。自創立以來，此計劃一直獲得中華人民共和國駐洛杉磯總領事館的大力支持。在疫情之下，去年的獎學金評選及頒獎移師在線上舉行。

除了支持留美中國學生外，國泰銀行基金會去年也向20位準備全職就讀大學的優秀高中生，頒發每人1,000元的獎學金，用於支付他們的大學學費。

那斯達克上市 歡慶30週年

儘管2020年挑戰重重，但對國泰銀行來說，仍是值得紀念的一年。 10月份，國泰銀行的控股公司國泰萬通金控迎來那斯達克上市30週年。一眾管理層及員工遠程出席了在紐約那斯達克市場舉辦的雲開市敲鐘儀式。能夠取得這樣裏程碑式的成功，離不開股東、客戶和員工的信任和支持。

2021年，隨著疫苗的出現，疫情可望受到控制。劉昌明表示：「我們保持審慎樂觀的態度，密切留意疫情走向，隨時準備為客戶及社區提供支援。」