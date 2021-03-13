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Citibank花旗銀行新春促銷 贈24K純金牛金墜等禮品

洛杉磯訊
獨家24K金牛獻福純金墜。
獨家24K金牛獻福純金墜。

Citibank花旗銀行推出專屬的牛年新春促銷，送給顧客24K純金牛金墜等的獨家禮品活動，自推出後受到顧客歡迎，現仍進行中。

Citi在20年前首度推出農歷新年回饋客戶活動，向合資格的新舊存款客戶贈送貴重禮品，今年也不例外，客戶可以根據合格存款的金額，獲得Citi精心挑選的各式牛年主題禮品。

20年的閃耀之約， Citi期待與客戶歡慶金牛年，迎接新遠景，走過更多20年；禮品贈送將於4月30日截止。可至當地Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

牛年促銷活動共有6種級別獨家禮品：（1）18K金Ox項鏈（存款2萬5000元─4萬9999.99元）。（2）24K金牛獻福純金墜（見圖，存款5萬元─9萬9999.99元）。（3）24K耀眼金牛純金墜+Swarovski十二生肖的牛，可靠拍檔擺飾（合格存款10萬元─19萬9999.99元）。（4）24K圓滿純金墜+Swarovski時代手鏈（存款20萬─49萬9999.99元）。（5）24K純金財源滾滾牛擺飾+Swarovski十二生肖─牛，可靠拍檔擺飾（存款50萬元─99萬9999.99元）。（6）24K純金財源滾滾牛擺飾+獨家24K金牛獻福純金墜+Swarovski十二生肖─牛+Swarovski時代手鏈+吉祥龍龜風水琉璃（存款100萬元以上）。

這些禮品都是Citi為牛年促銷活動獨家設計。詳情可洽當地各分行，或上網https://banking.citi.com/cbol/21/lunar-new-year/chinese/default.htm?channel=display&Promo_ID=4Z627TW28WDSPR了解詳情。

Citi為全球主要金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，據點遍布160多個國家和區域。Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括銀行服務與信貸、企業與投資銀行、證券經紀、交易和財富管理。更多資訊可瀏覽www.citigroup.com 。

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