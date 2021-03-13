陳肇新醫學博士 指導暑期研究課程

陳肇新醫學博士表示，高中要善於利用暑假來增值自己，把興趣愛好向專業和社會應用方面延伸，才能在申請文章裡表現出學術熱情、個人專長和社會貢獻。

他說，9-10年級是拓展和培養興趣，11年級是把興趣向專業延伸，12年級的申請文章才能提高水平，寫出觀點。暑期研究課程就是增強升學競爭優勢的最好選擇。3暑期研究課程申請截止至3月底止，11年級的學生需把握機會。

暑期研究課程幫助名校錄取。精英名校並非單靠分數錄取學生，更注重個人專長、創造力和未來發展，學生如果學習單一又缺乏思考，申請文章自然單調。暑期研究課程就像一把鑰匙，從基本知識、社會應用、科技發明等方面打開視野，從廣度和深度得到拓展，讓學生思考未來和定位專業方向，自信地表達理想。這是分數無法體現的競爭優勢，也是大學招生 官渴望的學生。

暑期研究課程有文學、科技發明、電腦工程、生物化學、商業經濟、法律政治、藝術文化等多方面；每個暑假挑選的課程是環環相扣逐漸深入。9-10年級盡量多接觸和認識，才能找到專業方向在11年級重點提高，在研究課題過程裡從理論到分析，到自己觀點和總結都是為名校申請文章作準備。

陳肇新醫學博士畢業於常春藤Princeton普林斯頓大學，曾擔任UCLA 醫學院臨床教授，同時參與普林斯頓大學、紐約大學 Mount Sinai醫學院、和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。18年來一對一輔導名校申請、醫學院申請，暑期研究課程申請，90%進藤校及前15名校，100% 進醫學院。

陳肇新醫學博士電話（626）826-2833，微信uscollegesuccess。