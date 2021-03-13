我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

陳肇新醫學博士 指導暑期研究課程

核桃市訊 

陳肇新醫學博士表示，高中要善於利用暑假來增值自己，把興趣愛好向專業和社會應用方面延伸，才能在申請文章裡表現出學術熱情、個人專長和社會貢獻。

他說，9-10年級是拓展和培養興趣，11年級是把興趣向專業延伸，12年級的申請文章才能提高水平，寫出觀點。暑期研究課程就是增強升學競爭優勢的最好選擇。3暑期研究課程申請截止至3月底止，11年級的學生需把握機會。

暑期研究課程幫助名校錄取。精英名校並非單靠分數錄取學生，更注重個人專長、創造力和未來發展，學生如果學習單一又缺乏思考，申請文章自然單調。暑期研究課程就像一把鑰匙，從基本知識、社會應用、科技發明等方面打開視野，從廣度和深度得到拓展，讓學生思考未來和定位專業方向，自信地表達理想。這是分數無法體現的競爭優勢，也是大學招生官渴望的學生。

暑期研究課程有文學、科技發明、電腦工程、生物化學、商業經濟、法律政治、藝術文化等多方面；每個暑假挑選的課程是環環相扣逐漸深入。9-10年級盡量多接觸和認識，才能找到專業方向在11年級重點提高，在研究課題過程裡從理論到分析，到自己觀點和總結都是為名校申請文章作準備。

陳肇新醫學博士畢業於常春藤Princeton普林斯頓大學，曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院、和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。18年來一對一輔導名校申請、醫學院申請，暑期研究課程申請，90%進藤校及前15名校，100% 進醫學院。

陳肇新醫學博士電話（626）826-2833，微信uscollegesuccess。

招生 紐約大學 UCLA

上一則

期旅客出遊增 LAX訂防疫指南

下一則

加州加快接種疫苗 聯邦直屬站有中文翻譯

延伸閱讀

公校9月全面重開 「現在就開始準備」

公校9月全面重開 「現在就開始準備」
「外媒恨中嗎？」文章掀波 中國外交部召見英國大使

「外媒恨中嗎？」文章掀波 中國外交部召見英國大使
港大團隊 發現有效抗新冠藥物

港大團隊 發現有效抗新冠藥物
世華邀醫學博士 2／28談凍卵受孕

世華邀醫學博士 2／28談凍卵受孕
亞城看板／醫學博士柴青 2‧28談女性健康

亞城看板／醫學博士柴青 2‧28談女性健康
服務生誆稱哈佛醫 騙婚偷吃還從岳家詐千萬

服務生誆稱哈佛醫 騙婚偷吃還從岳家詐千萬

熱門新聞

參院版本紓困法案提出，在2020年領取失業金的年收入15萬元以下家庭（household)，1萬200元可以不課稅。（本報檔案照）

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

2021-03-08 20:39
庫卡蒙加牧場市母女命案現場住宅。（記者啟鉻／攝影）

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

2021-03-09 02:20
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
兇嫌Oscar Villamil被控謀殺和傷害華裔老人。（巴沙迪那警局提供）

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

2021-03-06 19:06
國會眾院日前通過1兆9000億元的疫情紓困法案，發給符合資格的民眾每人1400元紓困金。（Getty Image)

第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

2021-03-05 02:20
案發的民宅。（記者啟鉻╱攝影）

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

2021-03-08 17:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償