AARP樂齡會 3/24線上解析3種新冠疫苗

隨著 Johnson & Johnson 開發的一次劑量 COVID-19 疫苗 ，獲得美國 食品和藥物管理局 (FDA) 批准，美國人現在將有三種疫苗可以對抗冠狀病毒感染：莫德納 （Moderna）、輝瑞（Pfizer）和嬌生(Johnson & Johnson)。

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AARP樂齡會介紹，現有的三種疫苗J使用了兩項不同的技術來實現相同的目的，即觸發細胞中的免疫反應，使身體產生針對冠狀病毒表面棘狀蛋白的抗體。如果真正的冠狀病毒進入體內，這些抗體將有助於對抗 COVID-19 感染。

Pfizer-BioNTech 和 Moderna 疫苗使用相同的基本技術，稱之為信使核糖核酸 (mRNA) 提供細胞產生抗體所需的遺傳密碼。這些疫苗本質上教會細胞如何在不使用導致 COVID-19 的活病毒的情況下，製造可激發免疫反應的蛋白質。

Johnson & Johnson疫苗也向細胞傳遞遺傳密碼，但方式不同。此疫苗使用所謂的腺病毒（一種無法再複製的無害病毒），即基本上將遺傳訊息傳送至細胞。腺病毒進入細胞核，利用脫氧核糖核酸 (DNA) 傳送基因密碼。

因此，兩項疫苗技術的主要區別在於，莫德納、輝瑞疫苗使用 mRNA 將遺傳指令傳遞至細胞，而嬌生疫苗使用 DNA。

除了使用不同的技術向免疫系統傳送對抗 COVID-19 的關鍵之外，美國批准的三種疫苗之間存在差異，尤其是在疫苗的儲存溫度、所需的劑數、給藥方式，以及患者需要接種疫苗的時間表等等方面，均略有不同。

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