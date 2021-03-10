林大衛保險 汽車/房屋/商業/勞工/雇主責任險 超低價

擁有六家分公司、代理幾十家A級保險 公司的林大衞保險團隊，專精汽車 、房屋、商業、勞工 保險及個人團體健康保險。疫情期間，資深的林大衞商業保險團隊，提供商業及勞工保險特殊折扣價，業主只要在商業及勞工保險到期前來個電話，就可以知道到底能夠節省多少保費 了。汽車與房屋保險也有特別優惠。

擁有六家分公司、代理幾十家A 級保險公司的林大衞保險團隊，具備100%網路報價及服務系統，只要一通電話，留下資訊，訓練有素的保險經紀能夠迅速由網路報價系統中，選擇便宜又可靠的汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險，比價後經由電話使用支票或credit card 付費後，保單即刻生効，並且可由一般信件，電子信件，短訊，傳真等直接發送給客戶。

林大衛保險團隊除了能夠由多家A 級保險公司選擇價格合理，又可靠的保險，絕對不忽視保障的內容，因為從林大衛團隊出去的每張保單他們都會負責到底。另外一個特點就是六家分行任何一家都有在訓練8至20 年的保險經紀為客戶服務。

負責人林大衛提醒大家，房屋保險一定要買，它涵蓋了大家最大的資產，房屋保險有許多不同類型，從不同類型的風險，來選擇各種保險項目。該公司可以協助添加或減少您的保險內容，找到最適合的房屋保險。如房東的住宅消防保障，或為家中的珠寶等重要個人財產投保。當購買重大個人資產時，強烈建議來和該公司保險專業人士諮詢報價及服務電話：800-778-8588， 800-778-8588或電郵 [email protected]。

Northridge：電話818-734-1988，地址9250 Reseda Blvd., #11, CA 91324

阿市：電話626-288-9808，地址448 W. Valley Blvd., CA 91803

亞凱迪亞 ：電話626-371-0388，地址713 W. Duarte Rd., #D, CA 91007

爾灣：電話949-593-0888，地址5414 Walunt Ave.,#D, CA 92604

鑽石吧：電話909-860-7770，地址1397 S. Diamond Bar Blvd., CA 91765

哈仙達岡：電話626-667-2000，地址1619 S. Azusa Ave., CA 91745