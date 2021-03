迪士尼動畫「尋龍傳說」 學習信任的冒險旅程

尋龍傳說宣傳海報。(公關公司提供)

華特迪士尼 動畫工作室推出的「尋龍傳說 Raya and the Last Dragon」(見圖),講述前往奇幻大地神龍國 (Kumandra) 的一段史無前例的冒險旅程。

拉雅(Raya) 獨自出發追尋傳說中的最後一條神龍,以修復這塊破碎的土地及分裂的人民。在追尋的旅程中,拉雅也了解到拯救世界不單只需要一條神龍,還需要信任、團隊合作、友誼,以及社區所留存的智慧。

「拉雅其實沒有朋友。」為拉雅這位戰士公主配音的女演員Kelly Marie Tran表示:「她對於自己不認識的人都感到危險。」但是當拉雅與她所信賴的坐騎圖圖(Tuk Tuk)、強大的大塊頭老藤Tong(Benedict Wong配音)、十歲的商人阿波Boun (Izaac Wang配音)、仍在蹣跚學步的淘氣小糯 Noi (Thalia Tran 配音),以及傳奇的神龍西蘇 (Awkwafina 配音) 結識並攜手合作後,他們共組成一個特殊家庭,並致力於團結統一神龍國 (Kumandra)。Kelly Marie Tran進一步解釋,隨著電影 的劇情發展,拉雅學習到如何再次信任他人。

電影故事上的團隊合作主題,正反映在華特迪士尼動畫工作室的現實生活挑戰中。由於新冠疫情 ,該電影的450多位設計師與技術專家都必須在家工作。由於現代科技的進步,讓他們即使實際上各自分開工作,但實質上卻共同合作完成這部電影。

迪士尼的多元族裔工作團隊,使神龍國 (Kumandra)的富饒大地更加活靈活現。「尋龍傳說」預告片連結:https://www.youtube.com/watch?v=AwLwca1hiNg。