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世報3/13牛年理財講座 註冊即抽獎

洛杉磯訊
註冊講座
註冊講座

世界日報八場「牛年理財」線上講座的第一場，訂周六(13日)上午10時30分舉辦，講題是「新時局財富規畫的掌控策略」，歡迎有興趣民眾參加。

凡註冊講座者均可參加抽獎，每場均會抽出25元Amazon禮卡六名。凡註冊聽講者，就會自動加入年底8場講座結束後的大抽獎，將抽 100元 Amazon禮卡12張，送給12名幸運觀眾。

註冊講座連結：https://reurl.cc/9ZVkLv；或掃描註冊講座的二維碼（見圖）。或上YouTube點繫U視頻「牛年理財系列」講座下方的連結。

世界日報在2021年，共將舉辦八場「牛年理財系列」線上講座，每月一場。共送出3200元禮卡。

同時為了解讀者對那一項講題有興趣，世界日報每月特別做一項問卷調查。為感謝讀者熱心參與，本報特於每場抽出20元 Amazon禮卡給填問卷的幸運現眾，每場均有五名。

上網填問卷連結：https://reurl.cc/V38xIQ ；或掃描表單連接的二維碼（見圖）；或上YouTube點繫U視頻「牛年理財系列」講座下方的連結。

表單連接
表單連接

3月13日第一場線上講座，受邀主講人周恩明律師（Alan Chow） ，他也是會計師，是紐約人壽高端市場規畫部執行顧問，他以往在洛杉磯、舊金山的現場演講，都是場場爆滿。受邀講座主持人是紐約人壽副總裁孫東明，他是高端財務規畫專家及特許財務顧問（ChFC）。另一位主講人Winny林穎華，她是MBA、資深財務規畫顧問及高端財務規畫專家。

專家們將講解以下內容：後疫情時期的全球經濟分析。稅務策略的優化和財產保護的案例分析。遺產稅、贈與稅、收入稅、增值稅、交易稅的新方向。新稅改後財產規畫和保護的策略掌控。各種信託靈活運用的多變性。家庭財富百年傳承的設計方案等等。

世界日報 Amazon 紐約

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