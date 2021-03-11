張青會計師 稅季線上免費回答問題

現任北美華人會計師協會會長張青會計師表示，線上兩個「EZA財稅快遞」，稅季期間每星期三及每星期日，中午12時30分至下午1時30分，線上與會計師交流，及免費幫大衆和商家回答紓困金 和報稅 問題。

張青表示，鑒於2021年稅季受疫情影響政府出臺多項紓困法案，稅法頻繁變化，讓報稅人甚至專業會計師都無所適從，因此設立線上兩個專業服務： 一是對專業報稅人士和其他商家，二是對一般民衆的稅務申報輔助服務。

(1) 即起每星期三，舉辦EZA財稅快遞-會計師交流熱線，參加者只限CPA， EA，Attorney，CTEC Registered Tax Preparer， 大家互相交流和更新最新報稅知識，為更好的服務客戶和民眾做準備。參加的專業人員不限於北美華人會計師協會的會員，其他持有以上執照的專業人士也歡迎參加，但不對一般民眾開放。

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(2) 一般民衆如有興趣瞭解最新紓困法案內容，財稅法規更新，可以參加由美國 張青會計師聯合事務所、AIFG美國信誠國際保險與理財，14日起每星期日共同舉辦的線上服務，在YouTube 頻道開通的EZA財稅快遞-Meet CPAs欄目，由張青會計師以及其他財稅專家現身説法，線上講解最新政府紓困法案，財稅知識更新和回答民眾的問題。大家可以提前把自己的問題email到：[email protected]，屆時會由會計師統一解答。

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