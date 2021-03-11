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植物肉Beyond Meat擴大與Walmart合作

洛杉磯訊

近日，植物肉製造商超越肉類公司（Beyond Meat）宣布，將在超過400家沃爾瑪商店的新鮮肉類貨架中添加全新義大利香腸產品，並將其冷凍食品Cookout Classic超值裝擴展到全美500家門店。

目前，Beyond Meat在2千4百家門店有售。該公司首席執行長Chuck Muth在新聞發佈會中表示：「我們很高興看到沃爾瑪的持續增長，並有機會為沃爾瑪的顧客提供更多選擇。隨著越來越多的家庭持續購買我們的產品，我們可以通過增加產品種類和分銷來滿足不斷增長的需求。」

由於更多消費者選擇肉類替代品，Beyond Meat與一些全國快餐連鎖店合作，為早餐三明治產品提供植物肉漢堡和人造香腸餡餅。

本月早些時候，Beyond公司宣布與肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）和塔可鐘（Taco Bell）的母公司百勝餐飲集團（Yum! Brands）合作提供植物肉食品，並與麥當勞（McDonald’s）合作提供植物肉漢堡McPlant。此外，Beyond Meat還在今年1月與PepsiCo和漢堡王（Burger King）建立合作關係，共同開發全新的植物肉類食品。（劉柏江譯）

沃爾瑪 義大利 漢堡王

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