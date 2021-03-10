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美國科技學院會計認證班 中文授課

洛杉磯

美國科技學院220屆CAC會計認證課程，疫情期間，網路課視頻課全部開通，中文授課、中英文課本、中英文考試，3月新班陸續開課，有白天班、晚上班、周末班可供選擇。

會計認證課程中英對照課本、中英對照考試、校內課程網路直播網上講課視頻。課程包括：工商業會計原理 （Accounting Principles）、小公司會計軟體（Quickbooks）、小公司會計軟體實驗 （Quickbooks Lab）、大公司會計軟體（Sage）、大公司會計軟體實驗（Sage Lab）、會計表格應用 （Excel Accounting Application） 、辦公室會計英語（Office Accounting English）、會計英語單詞微信小視頻（Wechat Vocab Video）。

考試範圍包括：新帳戶設置、會計與簿記日常記錄、現金帳、應付帳、應收款、總帳、調帳、銀行對帳、歲末結 、員工薪資、銷售稅／使用稅、公司所得稅 、財務試算表、財務報表與分析、資產折舊方法、庫存管理、政府規例與表格。

為將來多儲備就業或升職能力。美國科技學院提供政府承認的會計認證執照課程，網路視頻課全部開通，上課期間，不需要擔心自己英文程度不夠好，聽不懂、跟不上課程進度，講師授課，使用中英文課本、中文授課解說，中英文考試。

該學院提供各時間段上課時間，可依自己的時間來安排， 課程只需約3至4個月時間，通過考試取得證書。可去電諮詢詳細訊息及開課日期，美國科技學話電話626-579-2813，網上有詳細課程介紹www.Accountingcert.com，地址在10303 Garvey Ave., El Monte, CA 。

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