專精老年科 梁宏醫師診所 提供新冠抗體檢測

梁宏醫學博士（Hong Liang, M.D.）具有美國 內科醫師專家文憑，專精老年科、內科、家庭科，及各種急慢性疼痛、健康檢查、移民體檢等，同時他們也做新冠IgM/IgG抗體測試。

新冠疫苗 正在全美各州積極施打中，針對疫苗的副作用也是眾說紛紜。近期有不少人分享施打疫苗後的反應，其中很多沒染疫的民眾，打完第一劑後的副作用較小，打完第二劑後的反應較大。而有人打完兩針後幾乎沒有什麼反應，並因副作用小引起「恐慌」，擔心疫苗在體內沒有效用。

打疫苗的原理是欺騙人體，使其認為自己遭到病毒入侵，開始對病毒防禦，副作用被認為是身體防禦反應的一部分。反應小也是反應，完全沒有反應才可能需要擔心。如果不確定是否有產生抗體，建議民眾在打完兩針後，隔兩周去檢測 抗體。因此檢測抗體在此情況下就顯得重要。

詳情可去電梁宏醫師診所，電話626-280-8897，地址3105 Del Mar Ave., Rosemead。

接種疫苗是一種安全有效的預防疾病方法。疫苗每年能夠拯救數百萬人的生命。當我們接種疫苗時，不僅僅是在保護自己，也是在保護周圍的人。疫苗的作用原理是讓身體的免疫系統、做好識別和抵抗病菌的準備。它們透過與你身體的自然防禦系統一起建立保護機制，以降低你患病的風險。當你接種疫苗時，你的免疫系統就會做出反應，產生抗體。疫苗不是在疾病產生後才進行治療的，而是能夠在第一時間防止生病。

接種疫苗後通常需要幾週的時間，身體才能建立起完全的免疫力。美國目前有三種新冠疫苗：莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer），和FDA最近剛通過的嬌生(Johnson & Johnson)。莫德納跟輝瑞疫苗採用信使核糖核酸（mRNA），引發人體細胞對新冠病毒發展出免疫力，需要打兩劑。嬌生疫苗採用腺病毒載體，只需要打一劑。