理財專家林修榮 3/13教你做好退休前準備

理財專家林修榮

由蒙特利公園市中國佈道會屬下的教育文化基金會(Education and Culture Foundation)，與理財專家林修榮聯合舉辦網上(Zoom)的「理財與退休」免費講座，於13日(星期六)早上10時至中午12時進行，為退休前作好準備。

主辦單位表示，講座由林修榮(見圖)以廣東話講解及分享，在人生不同階段中如何作好明智的理財與計劃，在退休之前未雨綢繆，歡迎按時利用Zoom lD 978 1185 0658來參加這個講座。

林修榮出生於香港，1970年畢業於循道中學，在加州 柏克萊大學取得商科碩士學位。後來從事金融及銀行工作，在1991年成為美國 聯合銀行總裁及兼任董事會主席。1998提前退休，把全部時間及精力，義務的服務教會及華人社區，作榮神益人的工作。

有關領取退休金 是大部份人都關心的問題，最早領取的年齡是62歲，但提前領取會令金額終生打折扣，比率視與完全退休年齡之距離而定。所謂「完全退休年齡」，以前是65歲，現在已經按出生年份及月份續漸提高，要66歲或以上才可避免折扣，才是「完全退休年齡」。

而退休金的金額，主要看工作年期之長短，和繳納稅金之多寡而定。政府會以你收入最高的35年，來計算可得的退休金。退休金是否要在報稅表上作為收入，主要是要看你其他收入的金額。假如你過去有用IRA個人退休帳戶作儲蓄，而你退休後主要只是領取社安退休金，可考慮每年將一定金額從傳統IRA轉到ROTH IRA，可以合法的免稅，但金額必需要小心計算，也是有可能避免付入息稅。相關問題講座當天都會解答，歡迎參加。