Bodyfriend按摩椅14歲了！歡慶特價至3/14止

按摩椅公司Bodyfriend，為慶祝成立14周年紀念日，即日起至3/14日止，舉辦優惠特價。

以「延續健康生活10年」為願景，目標成為全球醫療保健行業領導者的按摩椅公司Bodyfriend，為慶祝成立14周年紀念日，即日起至3/14日止，舉辦優惠特價。

3月3日是按摩椅公司Bodyfriend成立紀念日。成立於2007年Bodyfriend品牌，投入大量精力研發按摩椅健康科技，在不到十年時間內，根據Frost Sullivan 2017年的資料，它已成為全球銷售量第一的按摩椅品牌。Bodyfriend是行業中第一個也是唯一一個成立醫療研發中心的按摩椅研發製造公司。該公司表示，研發中心涵蓋基礎科學、醫學、工程技術等多門類研發團隊，研究隊伍成員包括骨科、神經外科、內科、精神病學、耳鼻喉科、牙科、腦科等各類醫學專家、物理治療師和音樂治療師。這個由200多名專業人士組成的團隊，將各類科學研究應用到Bodyfriend的所有產品系列中。

此外，該公司表示，Bodyfriend還獲2019年、2020年、和2021年CES全球電子消費品大展創新獎，其REX-L按摩椅和W冷熱水淨水器大腦，榮獲德國紅點設計獎。他們與全球奢侈音響品牌Bang & Olufsen合作，創造了Bang & Olufsen的量子音訊揚聲器，該產品最近獲得了CES 2021年全球電子消費品大展智慧家居類別創新獎產品。

Bodyfriend還與義大利超級跑車製造商Automobili Lamborghini（蘭博基尼）、華特迪士尼公司Marvel等世界知名品牌合作跨界研發。出品了世界最奢華按摩椅「蘭博基尼按摩椅」。自去年以來，Bodyfriend與韓國流行歌手組合BTS合作，更加廣泛地獲得了全世界的關注。

Bodyfriend自2017年開始將業務擴展到美國 市場，目前在南加州地區有5個銷售展廳（洛杉磯 Melrose Ave）、洛杉磯韓國城，亞凱迪亞 市，Buena Park市和爾灣市，並計畫將在美國進一步進行擴張服務處。目前Bodyfriend在亞凱迪亞市的展廳中更有國語和粵語服務人員，為華裔顧客提供更方便的服務。亞凱迪亞市的展廳地址在400 S Balwin Ave, Level 1 #118, Arcadia，電話（626）623-6099。