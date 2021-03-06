歐米茄海馬系列潛水腕錶 帥氣陽剛

歐米茄腕錶不僅將歐米茄(OMEGA)引領到遙遠的月球，也征服了幽深的海洋，卓越實用的歐米茄海馬系列潛水腕錶(見圖) 亦成為全球潛水錶的領導品牌之一。昌興珠寶代理歐米茄多年，喜好帥氣陽剛錶款人士可前往鑑賞選購。

昌興表示，歐米茄海馬系列 (Seamaster) 自1993年誕生以來融匯著名的海洋傳統，以歐米茄最佳創新技術與設計全面昇華，一直都是歐米茄眾多系列產品的中流砥柱，穩坐「潛水員專用款」寶座。

歐米茄海馬系列潛水300米，同軸擒縱44毫米大師天文台計時腕錶， 以不鏽鋼及18K Sedna金製成，配備有Ceragold瓷金潛水刻度的拋光黑色陶瓷錶圈。按鈕及錶盤同採拋光黑色陶瓷製成，錶盤飾以鐳射鐫刻波浪圖案。副錶盤指針、其他指針及時標均以18K Sedna金製成，其他指針及時標覆以白色Super-LumiNova超螢光塗層。搭載歐米茄9900大師天文台認證機芯，透過波浪邊緣藍寶石水晶錶背，可飽覽機芯的運行美態。

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