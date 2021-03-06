房客種植大麻 會對你的房產造成巨大損失

房客種植大麻會對你的房產造成巨大損失。公共調解員（public adjuster）Jung Park表示，近年來大麻的使用在整個美國 逐漸流行。值得注意的是，常駐海外的中國業主，已經成為非法租戶租賃房屋、來種植大麻的首選目標，獨立屋或者倉庫是他們主要感興趣的房屋類型。

Jung Park表示，租戶會修改房屋的電力系統以提供24小時的照明，在牆壁上開洞用於吹熱風，使用大量的水澆灌大麻快速生長，同時密封所有窗戶、並用箔紙擋住陽光以保持更多熱量。

租戶會利用整個生活空間，包括所有臥室，起居室和客廳，甚至是壁櫥來種植大麻。對於非法大麻種植業者來說，相較於租賃月租昂貴的種植場所，出租房對他們更加有利。種植大麻無疑是暴利行業。近年來大麻的使用量猛增，你的出租屋會是他們的目標，因此他提醒房主需保護你的投資物業。

出現以下跡象，說明你的租戶可能正在種植大麻：他們總是願意以現金支付租金 ，拒絕或藉口在出租房見面，並且從不抱怨居住條件和房屋。如果你的租客在你的物業種植大麻，以下是他們可能會說的一些話：「我們不希望你打擾我們的隱私，所以請不要進來」 ，「請不要打擾我們，因為我們是忠實的租戶並且按時交納租金」，「我們家發生緊急情況，因此我們無法滿足你進入屋內的要求」。在此之前，房主很少會知道房客在做什麼，很長時間以後，當房主決定進行一次突然訪問，或者當警察 介入時，房子已經遭受了非常嚴重的破壞。

他說，如想處理索賠，可以從代表你並值得信賴的公共調解員（public adjuster）那裡尋求建議，以使你獲得良好的結果。如有問題，歡迎隨時與Jung Park聯絡，電話213-800-3333。