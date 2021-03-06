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H Mart洛杉磯新店「汽車大抽獎」送出頭獎現代捷恩斯

洛杉磯訊

美國最佳亞洲超市品牌之一的H Mart，為慶祝南加州韓國城添新店，舉辦歷時三個月的「汽車幸運大抽獎」已圓滿落幕，並在LA City Center店舉辦了現場抽獎，由H Mart隨機選出的現場顧客公開抽獎，共抽出174名幸運者，由顧客Kun Cha Lee獲得頭獎：一輛現現代汽車 Genesis G70。

Kun Cha Lee女士多年來一直是H Mart忠實顧客，她說「我經常去H Mart購物，很開心可以如此幸運地獲得汽車大獎」，她還表示「這個時期對大多數人來說是個艱難的時期，但是好運也會不期而至」。

H Mart補充說明， 這次H Mart的汽車抽獎活動在洛杉磯韓國城Madang分店，Koreatown Plaza分店以及City Center分店舉辦，受到許許多多亞裔顧客的支持，參與抽獎的民衆相當踴躍。H MART將持續努力提供最新鮮、健康、美味、優質的蔬果、海鮮、肉類等，期望成爲洛杉磯地區亞裔人士最喜愛的連鎖超市。

完整得獎名單，可查閲店鋪海報或登陸H Mart網站(www.hmart.com) 查詢。

H Mart集團為北美最大亞洲食品零售連鎖超市之一，從1982年在紐約皇后區開設第一家店以來，目前已有超過90間分店。H Mart為北美地區提供了齊全的亞洲食品以及各種西方生活用品，有別於一般傳統超市，H Mart還以其超市內的美食廣場而聞名，這對經營了三十多年的超市來說，是一大創新。

H Mart被全國零售聯合會 (National Retail Federation) 排名為發展最快的零售商之一 (排名第13)；超市新聞 (Supermarket News) 將H Mart列為美國及加拿大前50大的連鎖店之一。

汽車 美國 亞裔

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