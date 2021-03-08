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國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

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金融交易稅務 做好規畫就可省稅

洛杉磯訊

報稅季到了，股票、比特幣、外貨、期貨交易者，只要做好稅務規畫，善用聯邦公司稅法和州法，就可省稅。

美聯儲報告稱，由於美國股市一路走牛，使美國家庭淨資產額升至歷史最高55.6萬億美元。許多人在股票賺錢了，又開始擔心稅的問題，如何大幅度的節稅？

稅務規畫專家Michael Chen表示，成立家庭基金會非營利公司，可專為高收入家庭設計稅法，稅務優惠之好無法想。用家庭基金會的資金去炒股票，股票交易增值稅率最高才2％，不需要成為活躍交易者。

成立家庭基金會Family Foundation，家庭可以捐贈30% 淨收入給自己的私人基金會。從而有效降低Taxable Income，這樣就可以有效的降低Tax Amount。舉例來說一個30萬收入家庭每年就可以給自己基金會捐贈10萬，從而就可以少交5萬左右的稅。

Michael Chen表示，家庭基金會適合高收入家庭的稅務規畫，讓你減少數十萬的個人所得稅及數百萬的遺產稅。活躍交易者，應該設立股票交易公司去炒股票。不論你炒股票賺了還是虧了，你公司所有的支出都可以抵消。當你選擇了475 mark-to-market (MTM) 記帳的方法，你虧多少就可以減多少，也沒有長期和短期持有股票的問題。而且還可以享受QBI公司收入20%折扣的優惠。舉例來說，陳先生股票公司炒股票2019年毛收益50萬，除掉公司的各種支出和福利10萬，淨賺了40萬，那QBI稅法允許再減掉20%（8萬），公司的收入就只有32萬了，大概可以省下4萬的稅。

善用州法新常態，需要新思維，從州稅+遺產稅+繼承稅的角度上分析，作為商人，遠程員工和企業主，現在有條件可以考慮搬到稅收優惠的州。最好的三個州，內華達州、佛羅里達州、德州，最差的州是新澤西。

更多詳情可洽智多星Mastermind金融交易稅務事務所的Michael Chen，可傳短信408-220-3036聯繫。

股票 美國 德州

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