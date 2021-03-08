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加州至4月底 每周以接種4百萬劑疫苗為目標

洛杉磯訊

「我們將按計畫如期達到每周300萬劑疫苗的目標，並且在4月底，我們的目標是每周能夠接種400萬劑疫苗。」加州政府運作局秘書、與加州疫苗推行主導人Yolanda Richardson如是說。

這就向州長紐森交付的任務：儘快完成全州的疫苗接種，邁進了一步。「儘管供給還十分有限，我們現在仍需要為不久的將來做好準備。屆時疫苗供給會增加。」Yolanda Richardson說。

接下來幾周內，MyTurn.ca.gov將成為加州居民註冊預約的主要來源。超過50萬劑疫苗已通過My Turn被接種，並且超過160萬加州居民已註冊接收My Turn通知。下周，My Turn將試行一次性使用碼，讓社區組織及其他組織與個人，為超比例遭受影響的社區成員、及其他優先社區的成員註冊。這個功能也可以把違規分享註冊碼的現象，降到最低。

注射疫苗的服務提供者，將逐漸被要求使用My Turn或一個可以自動與加州防疫數據庫分享免疫數據的電子健康記錄，並且與州政府合作同My Turn平台對接。My Turn的使用將讓州政府可以更清楚的瞭解誰接種了疫苗，以及怎樣更好的調整公平分配與推廣工作力度。這將對為加州繼續重點落實疫苗接種的公平性，起到關鍵的作用。

My Turn有八種語言的版本提供。沒有互聯網的人可以通過去電(833) 422-4255預約。熱線提供英語與西班牙語服務，並有第三方翻譯人員提供超過250種的其他語言服務。

疫苗 加州 紐森

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