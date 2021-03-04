許氏參業「名廚風雲會」 推廣食補養身概念

許氏參業集團歡慶創業47周年，特別舉辦「2021 年名廚風雲會」。

許氏參業集團歡慶創業47周年，特別舉辦「2021 年名廚風雲會」，希望透過知名主廚推薦的佳餚，推廣「食補養身」的概念。

美食家林慧懿在現場發表了 2021 年為許氏設計的「老許靚湯」系列。並邀兩位名廚，以新鮮採收的花旗參及日本 北海道干貝等高級海味，現場烹調一道道山珍海味美食料理，展現了中國美食文化的博大精深。

許氏參業創辦人許忠政及總裁許恩偉，除透過視訊祝福全美客戶及現場來賓外，並感謝日本北海道漁業協同組合連合會對這次活動的支持。北海道地理環境優良，水質清澈，出產的干貝具有新鮮、芳香、美味等特色，其生產佔世界市場首位，達八成以上。

許氏與北海道漁業協同組合連合會合作超過 20 年，共同為北美洲的消費者提供包括干貝在內等多種優質的北海道特產。干貝又稱江瑤柱，性平味甘鹹，含有豐富的蛋白質與碘，有滋陰、生津、調降血壓 、強健體力、 改善腸胃消化不良或腹脹不適等作用，是健康營養食材。日本北海道昆布肉厚味美，燉煮後仍能保持鮮味及韌度，口感中稍微帶有一點甜味。昆布含熱量低，其中礦物質豐富，是很好的天然鹼性食品。

花旗參則有補而不躁，雙向調節的特性，是被視為四季皆宜的長效補品。尤其花旗參回甘微苦，淡雅清香的特殊風味，不論甜鹹冷熱葷素皆可入菜，在享受美食的同時也吸收了花旗參的滋養成分。

創業47年的許氏參業集團，是全美規模最大的華人自產自銷花旗參產銷企業，除為提供優質的花旗參系列產品及生技研發健康保健品外，也同時代理各類珍貴海味。自從疫情 開始以來，有更多消費者開始重視食補，許氏特別舉辦這項名廚風雲會的活動。詳情可洽1-800-826-1577或上網www.hsuginseng.com。