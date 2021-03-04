嚴長壽3.12線上演講「我所嚮往的生活文明」

嚴長壽是具有影響力的企業家、演說家。

公益平台文化基金會董事長嚴長壽，稱得上是目前華人中具有影響力的企業家、演說家。3月12日下午5時至7時將舉辦「我所嚮往的生活文明」線上演講會，免費參加，正接受報名。

演講會將採Zoom線上講座，並限前1000名入場觀眾登錄，第1000名後的入場觀眾將透過YouTube直播參與。

2020年世界因疫情 而停滯，疫情翻覆了世界原本的安定。此刻，焦慮、躁動、不安、恐慌正充斥在人們心中。嚴長壽提醒除了受災，更必須從中「受教」。從「被動的改變」翻轉到「主動的規劃」。若只有一項單一的技能，將不足以支撐未來，每個人都應當抱著終身學習的姿態，創造屬於自己「可帶走的盛宴」，我們的生活將因為懂得音樂、文學、戲劇、山海拓展，讓生命有所提升，並且在時間的淬鍊下，慢慢詮釋出生活的精采，展現文明的力量。

文明是一種一直隨著世代，在開始往前進步的一種力量。當「未來」已成過去，今後該如何繼續？當觀察到社會演變時，真正能夠改變的成敗，取決於能否捲起袖子，以行動實踐想法。在實踐的過程中，面對挫折與失敗將想法進而修正為可行的政策並成為可以放大的示範與期許，最終成為改變社會的力量。先動腦、再動手；先規劃，再開發，化被動為主動，超前部署，才能擺脫單一思維，看見多元的美好與價值，邁向更進步的文明。

嚴長壽23歲進入美國 運通擔任傳達小弟，因服務態度出眾，28歲當上美國運通總裁。之後轉任亞都麗緻飯店總裁並擔任各個國際及台灣觀光 旅遊協會主席及委員等，積極努力推展觀光與文化。2009年成立「公益平台文化基金會」，全心投入社會公益，在教育紮根、助貧脫困、社區關懷、人文藝術上有許多貢獻。

演講日期美西時間3月12日下午5時至7時(4時30分 開放入場)：北京、台北同時開放入場。線上報名 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpc-6qrDIuG9Ja0H7ORSYAx0djKM_rs2du ，電話報名626-873-1618。