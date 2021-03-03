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GMCC萬通貸款 客製方案快速放款

洛杉磯訊

目前的低利率讓很多人選擇重貸或購屋。萬通貸款銀GMCC(General Mortgage Capital Corporation )表示，無論是大額貸款、投資屋、購屋、重貸、30年固定、15年固定都有超低利率。

萬通貸款表示，投資屋貸款金額100萬、LTV 50%、Fico （信用評分）800、有完整文件、查收入， 審核通過即可鎖定利率，直接審核快速放款。

GMCC負責人表示，房貸利率的新低點，是重貸和套現貸款的好時機。如屋主打算用房地產的現有淨值作抵押貸款，做投資置業或合併債務、辦理套現貸款，可盡快與他們連絡。

GMCC是直接放款銀行（Direct Lender )，2005年成立於北加州，目前擁有九家分行遍布南北加州，400多位經驗豐富有執照的貸款顧問。擁有專業高效的運作團隊，靈活多樣的貸款方案，房利美及房地美核準直接賣家，與近百家貸款投資機構合作，含Redwood合作貸款銀行(全美僅約30家貸款機構具有此資格)。不論用Fannie Mae標準DU(Desktop Underwriter)審批或其他標準審核，GMCC都可內部審批放款。

GMCC萬通貸款精心創建的貸款平台，對應每位客戶貸款需求及條件，量身定制貸款方案。不論是買房、重貸、投資，都能夠客製適合方案。

詳情可電1 (866) 327-6898 或上網www.gmccloan.com 。東區分行位17700 Castleton St Ste 488,City of Industry。聖蓋博分行130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel。爾灣分行9960 Research Drive, Irvine。南北加九大分行業務快速發展，急聘人才加入，履歷可寄[email protected]。圖為東區團隊。

貸款 投資 利率

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