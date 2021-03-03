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聯合健保等4單位 免費中文健康講座

洛杉磯訊

聯合健康保險為華裔社區提供更好的體驗、更有價值的服務，特別和亞凱迪亞華人協會、美以美醫院、及City of Hope醫院，於3月6日周六晚上7時30分，共同舉辦一場免費線上中文健康講座。

由美以美醫院著名的傳染病醫學專家、江華博士，探討「新冠肺炎的最新資訊、早期檢測、治療關鍵及疫苗接種」等重要資訊。江醫生一直在美以美醫院負責治療新型冠狀病毒的住院患者，對新冠檢測、治療、及疫苗的效用有豐富的第一手經驗。在傳染病領域，江博士擁有超過20年的經驗。

第二位主講人是City of Hope醫院的醫學腫瘤與治療學系、乳腺腫瘤學副教授袁媛醫生，講解女性中最常見和可預防的乳腺癌、其新型療法及預防資訊。袁醫生擁有多年腫瘤研究及臨床經驗，獲美國內科、血液學和腫瘤學專業認證，是乳腺癌研究及治療方面的專家。

講座以Zoom網上視頻進行，可下載Zoom APP，3月6日演講當天7時開始可以使用Zoom ID 838 0479 1043 登入，密碼：88。也可從以下鏈接進入：https://us02web.zoom.us/j/83804791043。或掃描二維碼到訪網站http://uhcasian.com/chinese/community-events.htm至會議鏈接。有關講作詳情及如何操作，可電聯合健保華語專線1-866-582-9057，營業時間周一至周五，上午9時至下午5時30分 。

腫瘤 檢測 疫苗

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