我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

大成大理石保養 飯店豪宅愛用

洛杉磯訊

加州著名的大成大理石美容保養公司成立已屆滿40年，為各種規模的商業物業提供服務，從大型辦公樓到零售店及著名酒店；例如聖蓋博希爾頓酒店、喜來登酒店等。

大成大理石美容保養公司表示，負責人是環境工程博士，專精石材再生美容保養的專家。從1984年開始，該公司推出的大理石保養廣告「石頭仙姑」，已成為民眾印象深刻的廣告，內容是石頭仙姑將老舊大理石以神仙的手法，將之變成又新又亮的大理石。如今過了快40年，舊大理石變成新大理石的奇蹟已經到處傳開來，居住在南加州的人包括主流社會人士，很多都知道有一家這麼神奇的大理石美容保養公司。

專門為好萊塢明星蓋億萬宅的SGC建築公司，最近也委託大成大理石美容保養公司(Ever Brite Marble)；幫Rod McKuen (作曲家 If you go away)5000萬的豪宅作了大理石美化處理。2006年義大利名歌唱家Andrea Bocelli在拉斯維加斯唯一湖邊旅館Ritz Carlton辦了一場別開生面的演唱會，湖邊擠滿上千人，地中海建築的300多個房間，由該保養公司負責全部房間美容保養。

該公司表示，再老舊的大理石都不需打掉，他們提供許多不同類型的表面處理：譬如磨光，提供均勻的光澤，可以選擇不同的光澤度。該表面非常光滑，但通常非常多孔，珩磨的地板應始終使用滲透密封劑進行保護，因為它具有大開孔。磨光的石材顏色不如拋光的石材活潑，但積極的一面是它不滑。而拋光，提供光滑的表面，該表面非常光滑且沒有孔，拋光水晶的反射帶出天然石材的鮮豔色彩和顆粒感，光澤來自石頭晶體的自然反射，而不是來自塗層。無論要維護的表面類型如何，所有石材均應使用密封劑保護。

大成大理石美容保養公司電話626-821-9918或626-945-9999 。地址4205E Live Oak Ave., Arcadia, CA。網址everbritemarble.com

加州 南加 義大利

上一則

工作機會來了！橙縣樂慈百利坊招聘1700名員工

下一則

聖瑪利諾華人協會親子講座 3日線上登場

延伸閱讀

全球超級富豪 將掀購屋熱

全球超級富豪 將掀購屋熱
華裔菸草大王 800萬給女兒買童話式豪宅

華裔菸草大王 800萬給女兒買童話式豪宅
史上最年輕！28歲澳籍華裔任「VOGUE」中國版總編

史上最年輕！28歲澳籍華裔任「VOGUE」中國版總編
曼哈頓兩橋社區豪宅建案叫停 出現轉機

曼哈頓兩橋社區豪宅建案叫停 出現轉機
美國千禧世代 房市新主力

美國千禧世代 房市新主力
看中醫也可以美容 針灸可淡化細紋、改善大小臉

看中醫也可以美容 針灸可淡化細紋、改善大小臉

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

2021-02-27 22:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？