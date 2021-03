大成大理石保養 飯店豪宅愛用

南加州 著名的大成大理石美容保養公司成立已屆滿40年,為各種規模的商業物業提供服務,從大型辦公樓到零售店及著名酒店;例如聖蓋博希爾頓酒店、喜來登酒店等。

大成大理石美容保養公司表示,負責人是環境工程博士,專精石材再生美容保養的專家。從1984年開始,該公司推出的大理石保養廣告「石頭仙姑」,已成為民眾印象深刻的廣告,內容是石頭仙姑將老舊大理石以神仙的手法,將之變成又新又亮的大理石。如今過了快40年,舊大理石變成新大理石的奇蹟已經到處傳開來,居住在南加 州的人包括主流社會人士,很多都知道有一家這麼神奇的大理石美容保養公司。

專門為好萊塢明星蓋億萬宅的SGC建築公司,最近也委託大成大理石美容保養公司(Ever Brite Marble);幫Rod McKuen (作曲家 If you go away)5000萬的豪宅作了大理石美化處理。2006年義大利 名歌唱家Andrea Bocelli在拉斯維加斯唯一湖邊旅館Ritz Carlton辦了一場別開生面的演唱會,湖邊擠滿上千人,地中海建築的300多個房間,由該保養公司負責全部房間美容保養。

該公司表示,再老舊的大理石都不需打掉,他們提供許多不同類型的表面處理:譬如磨光,提供均勻的光澤,可以選擇不同的光澤度。該表面非常光滑,但通常非常多孔,珩磨的地板應始終使用滲透密封劑進行保護,因為它具有大開孔。磨光的石材顏色不如拋光的石材活潑,但積極的一面是它不滑。而拋光,提供光滑的表面,該表面非常光滑且沒有孔,拋光水晶的反射帶出天然石材的鮮豔色彩和顆粒感,光澤來自石頭晶體的自然反射,而不是來自塗層。無論要維護的表面類型如何,所有石材均應使用密封劑保護。

大成大理石美容保養公司電話626-821-9918或626-945-9999 。地址4205E Live Oak Ave., Arcadia, CA。網址everbritemarble.com。