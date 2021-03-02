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加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

德州凱蒂亞洲城招商 新公寓出售

洛杉磯

德州經濟發展是以石油和能源為導向，近年德州趨向產業多元化發展，包含航太、IT科技、醫療等產業。近年德州政府積極推行地方優惠政策以及沒有州稅的優勢，吸引了許多外資進駐。

RE/MAX United （聯禾地產）推出位在Katy市的凱蒂亞洲城（Katy Asia Town），及全新蒂凱佳苑精品公寓（Grand West Condo），屬於休士頓大學校園，鄰近高速公路 I-10和99號公路，交通便利，風景優美也頗具美國小鎮風韻，由於經濟良好，房價惠實和教育區優異，吸引許多華裔和亞裔居住。即便在疫情影響之下，根據Bloomberg CityLab報導，凱蒂是2020年2月到7月人口增長漲幅最大的城市之一。

凱蒂亞洲城成為華人社群的交流中心，一大特色為零售商業模式（retail condo），聯合住家與商鋪，可擁有商店的獨立產權。交通便利的條件再加上鄰近能源走廊及大型企業，此商城提供創新且便利的一站式服務，讓周邊地區的居民擁有完善的生活機能，商鋪招商中，可電713-630-8000洽詢。

蒂凱佳苑精品公寓是聯禾地產推薦地產項目，凱蒂亞洲城商圈內從凱蒂亞洲城，及即將開啟招商的凱蒂大學城(Katy University Center)，都將凱蒂打造成新華人生活圈，步行可及生活各項機能，滿足食衣住行育樂等需求，有一房及2房多種戶型可選擇，售價24.2萬起。詳細戶型介紹可至www.grandwestcondos.com 觀看，預約看房可電346-998-8000。

聯禾地產的Josie表示，已在美國旅居超過28年，目睹休斯頓的成長與發展。目前聯禾地產的辦公室在休士頓中國城和凱蒂亞洲城兩處。聯禾地產旗下業務範圍涵蓋商業地產開發、物業管理、地產投資生意買賣、商業租賃和私有房產銷售。房地產經紀團隊受過專業培訓並且擁有專業執照。他們熟悉休士頓的房地產產業的變動、了解房地產的法律法規，多元的組成，服務說英語、中文、韓語還是越南語的客戶。目前服務的範圍廣布休斯頓和奧斯丁地區。

聯禾地產凱蒂亞洲城電話346-998-8000，地址23119 Colonial Parkway A1, Katy TX 77449，中國城電話713-630-8000 ，地址9889 Bellaire Blvd Ste 118, Houston TX 77036，網址www.united888.com。

德州 房地產 休士頓

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