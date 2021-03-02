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日本自然醣褐藻糖膠AHCC 買8送1

洛杉磯訊

新年期間，自然醣褐藻糖膠AHCC推出「新春買8送1優惠」，購買8瓶膠囊裝即送1瓶，購買8盒濃縮液即送1盒，另有其他優惠組合，可電1-888-850-3288查詢或訂購。

自然醣保健品公司表示，很多人認為只有重症、化放療才可以服用「褐藻糖膠」，其實隨著科學研究越來越多，褐藻糖膠的效益比想像中多。1996年的第55屆日本重症學會中，首次發表了此植物研究成果。此植物是高分子多醣體，能刺激腸道免疫細胞的活性，從而提升免疫力，減輕化放療引起的副作用。

該公司表示，另還能夠有效地抑制和消除幽門螺旋桿菌，並減少胃黏膜炎症產生，促進正常細胞生長，修復潰瘍患處，改善消化系統疾病。並含豐富的水溶性膳食纖維，能刺激腸胃蠕動，減少有害物質在腸道內停留。更能穩定血糖，清除血管壁上的壞膽固醇。更具有抗氧化能力，有助於保護細胞，並預防因自由基產生的細胞變異。如果想達到保健和預防的效益，建議每天攝取1克的褐藻糖膠。如是重症或化放療的病人，每天需要至少攝取2克，甚至達到4-8克，才能發揮理想效果。

日本製造的「自然醣褐藻醣膠AHCC」產品，包含了兩種純度高的褐藻糖膠精華，分別是日本沖繩海蘊和擁有USDA有機認證的裙帶菜孢子葉，以及唯一授權加入日本最佳免疫激活成份AHCC。化放療期間服用自然醣褐藻醣膠AHCC，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用。對於日常保健、三高、術後調養、初中期，建議選擇膠囊裝。對於吞嚥困難、食慾較差、身體虛弱、免疫力低、中晚期等，建議選擇吸收快，含量高的濃縮液。

只要到自然醣官方網站，便可購買自然醣褐藻糖膠產品，更提供免運費到美加、中港台等地，也可去電索取免費小冊子和試用品或加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.naturemdc.com獲得更多優惠詳情。

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