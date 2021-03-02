疫情下股市波動 全民健保網教抵稅省稅

2020年受疫情影響，股票 市場劇烈波動，許多投資 人在股市中投資失利，也有許多投資人從中獲利。虧損的金額該如何抵稅？獲利的部分又該如何省稅？

全民健保網表示，首先在報稅時需分清楚短期與長期資本利得稅。購買股票後於12個月內賣出均屬於短期資本利得，將會按照個人的正常收入報稅，聯邦稅為0%至37%；加州州稅則為0%至13.3%不等。超過12個月後賣出的股票則可以長期資本利得稅率計算並獲得稅務優惠，聯邦稅為0%、15%、20%；加州州稅依然為0%至13.3%不等。同時短期資本損失與短期資本獲利對沖，長期資本損失與長期資本獲利對沖，最後兩者合併報稅。如果有虧損，一年可抵扣收入3000元，剩餘未抵扣完的虧損則可以遞延到下一年直到全部抵扣完畢為止。

那麼股市賺錢該如何省稅？投資人可調控賣出時間利用長期資本利得稅率較低的優惠來減輕稅率，更可以透過退休 帳戶的稅務優惠買賣股票。個人退休帳戶的種類有兩種，一種是傳統型的IRA，另一種是羅斯(Roth) IRA。今年4月15報稅截止日之前開設傳統型IRA帳戶都可以扣抵2020年的所得稅。傳統型IRA帳戶除了能扣抵當年所得稅外，還能享有延稅的功能，直到退休提領時才需要繳稅。Roth IRA帳戶雖無法抵扣所得稅，但將來提領時無論增值多少都是完全免所得稅。

開設Roth IRA有收入限制，2020年單身報稅的調整後總收入少於13萬9000元、或夫妻合報的調整後總收入少於20萬6000元，才可以開設Roth IRA帳戶。當年度可以同時開設IRA及Roth IRA帳戶，兩者合計存放金額不超過6000元(50歲以下)，7000元(50歲以上) 。

退休帳戶中的資金可以選擇投放在安全性的投資例如定存、固定利息年金、收入型年金等，或投放在風險較高的投資例如投資型年金、基金、股票等以賺取更高的收益。除此之外，建議退休時，可以將過去公司的401k帳戶、個人退休帳戶都整合在一起方便管理。

退休規畫愈早開始愈好。想進一步瞭解退休規畫，可洽全民健保網的財務規畫專家，電話626-363-2228或949-943-1789。羅蘭岡地址17506 Colima Road #201，爾灣地址980 Roosevelt #200。