Renee楊 談搬到拉斯維加斯的8個理由

具房產經紀和物業管理雙執照的Renee楊。

對很多人來說，拉斯維加斯是個很棒的度假地點。除此之外越來越多的加州 人及退休人士，搬到拉斯維加斯居住，到底這賭城有什麼優點，值得舉家移居。

在拉斯維加斯具房產經紀和物業管理雙執照的Renee楊，說明八大理由：

1.交通四通八達，沒那麼擁擠，整個維加斯，不管你要開車到商場或outlet逛街、到維加斯大道和朋友聚餐、去Red Rock Canyon健行、或是冬天去Lee Canyon滑雪，開車時間約只要三十分鐘至一小時。另外，維加斯車子數量不多，市區內塞車的機率比很多大城市都低。

2.全球美食餐廳集結，就美食地圖來說，維加斯可說是 「麻雀雖小，五臟俱全」。不管你想選擇中式或是來自世界各地的日式、泰式、越式、法式、韓式、地中海料理、墨西哥菜、印度菜等，通通都有。維加斯餐廳的密度和多樣性的選項，可說是數一數二的高。

3.娛樂選擇多元化，維加斯的秀遠近馳名，包含馬戲團聲光演出、演唱會、魔術、脫口秀等，也有不同的博物館展覽、音樂會、現代舞、古典芭蕾等表演，和配合時節推出的各項活動，多采多姿。

4.跟鄰近的洛杉磯 相比，維加斯的房價和房租可說是親民許多。在洛杉磯一間房子的售價或是租金，可能可在維加斯購買或租賃兩間以上、或是一間面積較大的房子。

5. 與洛杉磯相比，維加斯的房產稅和HOA費，相對比較便宜。不過現在維加斯也有一些豪華公寓和社區，配備完善高級的公共設施，HOA費自然會高。

6. 空氣清新，維加斯本身沒有容易造成空氣汙染的製造業，汽車的數量較少，市區內有68個公園，空氣品質好，看到藍天白雲的機率很高。

7.天然災害威脅低，維加斯所處的內華達州，沒有地震、龍捲風等天災威脅。另由於維加斯處於沙漠區，降雨少，不易形成洪水，且沒有森林，火災林害威脅小。

8.醫療資源，維加斯各項醫療資源齊備，不論是大型醫院、小型專科診所、或是市內大學設立的醫學院和附屬醫院等，一應俱全。此外也有說中文的老人健康活動中心。

Renee楊免費諮詢電話 702-728-0610，微信 & LINE公眾號：viorenyan，Facebook： VegasRealtorYang 。