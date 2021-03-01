積家翻轉腕錶系列 時光兩面可任意切換

Reverso One Duetto Moon。

瑞士名錶 Jaeger‑LeCoultre Reverso 積家翻轉腕錶系列，令具慧眼的愛錶人士獨鍾，它除能體現女性的柔美氣質，其裝飾藝術風格更體現出男士般的硬朗。 昌興珠寶代理積家名錶多年， 擁有限量版，經典款，最新錶款供選。

積家名錶自 1833 年以來一直不懈讓創意和創造力重煥新生。Reverso One Duetto Moon雙面翻轉系列月相腕錶玫瑰金款，線條修長優雅精緻，珍貴的細節裝飾讓其成為腕間的華麗珠寶。

昌興表示，專為女性而生的腕錶設計，洋溢高雅柔美風範，經典復古之中， 融合現代簡約之美。 秉承 Duetto雙面設計理念，一次翻轉，隨意切換，時光的兩面，任你定義。

靈感源自1930年代為女性打造的Reverso翻轉腕錶原型錶款，宛如手繪而成的阿拉伯數字，搭配太子妃式藍鋼指針和精緻的太陽放射狀飾紋，彰顯當代氣質。在第二面酒紅色錶盤上，修長的時標宛如閃耀的星光，將錶盤裝點成熠熠夜空。6點鐘位置的月相顯示盤中，珍珠母貝打造的月亮散發出皎潔的光芒。鑲嵌的兩排美鑽堪稱點睛之筆，流光溢彩的鑽石，展現高雅精緻美感。

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