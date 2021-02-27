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世報「牛年理財」線上講座 送出$3200禮卡

洛杉磯訊

世界日報在2021年，共將舉辦8場「牛年理財系列」線上講座，每月一場。第一場講座時間訂3月13日 (周六) 上午10時30分舉辦，講題是「新時局財富規劃的掌控策略」。

為暸解讀者對那一項講題有興趣，世界日報每月特別做一項問卷調查。並為感謝讀者熱心參與，本報特提供三項贈獎辦法，全部抽獎總金額達三千兩百元，歡迎有興趣民眾參加。

(1)上網填問卷：

每場均抽出20 元Amazon禮卡、給填問卷的幸運者，每場均有5名。第一場問卷填寫日期至3月12日截止。填寫問卷連結：https://reurl.cc/V38xIQ ；或上YouTube點繫U視頻「牛年理財系列」講座下方的連結。

(2) 註冊參加講座：

每場均抽出25元Amazon禮卡給註冊的幸運者，每場6名。第一場講座註冊截止日期3月12日。參加講座註冊連結：https://reurl.cc/9ZVkLv；或上YouTube點繫U視頻「牛年理財系列」講座下方的連結；或觀看視頻掃描二維碼。

(3)年底大抽獎：

於8場講座結束後，將抽 100元 Amazon禮卡12張，送給12名幸運觀眾。凡註冊聽講者就會自動加入年底大抽獎。歡迎有興趣民眾參加。

3月13日第一場線上講座，受邀主講人周恩明律師（Alan Chow) ，他也是會計師，是紐約人壽高端市場規劃部執行顧問，他以往在洛杉磯、舊金山的現場演講，都是場場爆滿。受邀講座主持人是紐約人壽副總裁孫東明，他是高端財務規劃專家及特許財務顧問（ChFC)。另一位主講人Winny林穎華，她是MBA、資深財務規劃顧問及高端財務規劃專家。

頂尖的專家將講解以下內容：後疫情時期的全球經濟分析。稅務策略的優化和財產保護的案例分析。遺產稅、贈與稅、收入稅、增值稅、交易稅的新方向。新稅改後財產規劃和保護的策略掌控。各種信託靈活運用的多變性。家庭財富百年傳承的設計方案等等。

Amazon 紐約 世界日報

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