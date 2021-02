台灣唯一 華航「冷鏈運輸」獲國際認證 超低溫可至-80°C

華航超低溫運送服務,最低溫可達-80°C。(華航提供)

華航名列全球前六大貨運航空公司,是台灣 目前唯一獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司,看準COVID-19疫苗運送商機,華航開啟超低溫 運送服務,添加乾冰後運送保存溫度最低可達零下80°C。

自2013年起,華航積極布局現代化醫藥品冷鏈物流市場,並申請國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證 (The IATA Center of Excellence forIndependent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma),於2019年4月通過嚴格審核,成為台灣首家且當前唯一獲此認證的航空公司。

國際航空運輸協會 (IATA) 特別重視運送風險評估與管理,華航在運送前的場站能量分析及人員訓練等皆有完善措施,華航冷鏈運輸經驗豐富、管理完善,不僅運送過程全程監控、優先進倉,更額外提供貨主可透過官網追蹤溫控櫃的溫度、電量等,種種高品質的服務及對運送的嚴謹態度,是獲得CEIV認證的關鍵。

在低溫冷鏈空運服務上,華航具有豐富的操作經驗及國際公認的運輸資質,將低溫貨品放置於溫控櫃內,可確保貨品品質不受環境溫度差異干擾,即使往來季節相異的南北半球也沒有問題,上至25°C、下至零下20°C的品項,如流感疫苗 、抗癌藥、胰島素、快篩劑等,均可確保穩定安全的運送。

為進一步拓展產品服務範圍,華航與國際溫控櫃供應商簽約合作開啟超低溫運送,華航表示,超低溫溫控櫃採用專利真空隔熱溫板 (Vacuum insulated panel),搭配相變材質 (phase change material) 調溫真空絕熱,可有效保持特定低溫長達5天,添加乾冰後最低保存溫度更可達零下80°C,為特定疫苗藥品提供穩定、安全的溫度環境,達到保持功效、運送質量和維持價值的優質運送服務。

華航表示,新冠疫苗運送增加了全球貨運的需求,華航已做好準備。華航擁有醫藥品冷鏈的國際認證及多年的專業運送經驗,加上遍及歐美主要城市如德國法蘭克福、英國倫敦、美國紐約與芝加哥等航點,可隨時配合運送疫苗的需求;同時研議與聯航接洽合作協助他國轉運疫苗的商機。華航貨運網址 http://cargo.china-airlines.com。