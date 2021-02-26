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台灣唯一 華航「冷鏈運輸」獲國際認證 超低溫可至-80°C

洛杉磯訊
華航超低溫運送服務，最低溫可達-80°C。（華航提供）
華航超低溫運送服務，最低溫可達-80°C。（華航提供）

華航名列全球前六大貨運航空公司，是台灣目前唯一獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司，看準COVID-19疫苗運送商機，華航開啟超低溫運送服務，添加乾冰後運送保存溫度最低可達零下80°C。

自2013年起，華航積極布局現代化醫藥品冷鏈物流市場，並申請國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證 (The IATA Center of Excellence forIndependent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma)，於2019年4月通過嚴格審核，成為台灣首家且當前唯一獲此認證的航空公司。

國際航空運輸協會 (IATA) 特別重視運送風險評估與管理，華航在運送前的場站能量分析及人員訓練等皆有完善措施，華航冷鏈運輸經驗豐富、管理完善，不僅運送過程全程監控、優先進倉，更額外提供貨主可透過官網追蹤溫控櫃的溫度、電量等，種種高品質的服務及對運送的嚴謹態度，是獲得CEIV認證的關鍵。

在低溫冷鏈空運服務上，華航具有豐富的操作經驗及國際公認的運輸資質，將低溫貨品放置於溫控櫃內，可確保貨品品質不受環境溫度差異干擾，即使往來季節相異的南北半球也沒有問題，上至25°C、下至零下20°C的品項，如流感疫苗、抗癌藥、胰島素、快篩劑等，均可確保穩定安全的運送。

為進一步拓展產品服務範圍，華航與國際溫控櫃供應商簽約合作開啟超低溫運送，華航表示，超低溫溫控櫃採用專利真空隔熱溫板 (Vacuum insulated panel)，搭配相變材質 (phase change material) 調溫真空絕熱，可有效保持特定低溫長達5天，添加乾冰後最低保存溫度更可達零下80°C，為特定疫苗藥品提供穩定、安全的溫度環境，達到保持功效、運送質量和維持價值的優質運送服務。

華航表示，新冠疫苗運送增加了全球貨運的需求，華航已做好準備。華航擁有醫藥品冷鏈的國際認證及多年的專業運送經驗，加上遍及歐美主要城市如德國法蘭克福、英國倫敦、美國紐約與芝加哥等航點，可隨時配合運送疫苗的需求；同時研議與聯航接洽合作協助他國轉運疫苗的商機。華航貨運網址 http://cargo.china-airlines.com

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