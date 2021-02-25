Great Park Neighborhoods 橙縣社區造鎮、優質學區

Great Park Neighborhoods

位於Irvine橙縣 大公園（Orange County Great Park）的Great Park Neighborhoods社區已經初具規模。它由標誌性的花園和風格獨特的住宅環繞。

在這裡，Great Park Neighborhoods帶來欣欣向榮的全新生活方式。居民們可以在秀麗的公园和绵延数英里的蜿蜒小徑中亲近大自然，一流名校學區 ，美麗的泳池和豐富的設施，使得這裡成為橙縣的最佳居住地之一。Rise是Great Park Neighborhoods的最新社區，現在提供令人讚嘆的房屋，戶型明亮寬敞。與此同時，Novel Park和Cadence Park也有獨具一格的房屋在售。

Great Park Neighborhoods的居民可以享受優質教育。Irvine學區出色的學術成就不僅在加州 ，更在全國頗負盛名。社區毗鄰三所IUSD學校：Beacon Park，Cadence Park K-8以及Portola High School。生活在Great Park Neighborhoods的好處不僅於此，還有更多公園，更多泳池，和更多休閒娛樂空間。所有的設施和公共區域都由同一家業主協會管理，由全體Great Park Neighborhoods居民共享。此外，HOA還會為不同年齡段的居民組織各式各樣的娛樂和社交聚會，休閒選擇應有盡有。

在橙縣大公園內，居民還可以享受各種藝術和體育設施帶來的便捷。佔地194 英畝的運動公園在加州首屈一指，為足球，棒球，壘球，網球和排球等活動提供一流場地。不遠處的FivePoint圓形露天劇場，可以舉辦頂級音樂表演。人們更可以在這個加州最大的公共冰場Great Park Ice & FivePoint Arena玩上一整天。

了解Great Park Neighborhoods房源的更多細節，訪問官方網站www.GreatParkNeighborhoods.com.