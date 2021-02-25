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頂尖房產與貸款經紀╱劉艶秋 談房屋淨值投資

【洛杉機訊】
佳信貸款總裁劉艶秋
佳信貸款總裁劉艶秋

2021年貸款利率走勢，南加州房地產業正邁入經濟蕭條以來的最紅火勢頭，想要順利買到房，前期準備必先瞭解貸款條件，信用、收入、工作是否穩定?如果不符合就需事先找到解決方法，才能順利買到想要的房子。對於大多數人，買房時都不是現金交易，貸不到款就買不成房，貸款就成決定性關鍵。

 房地產現在真的漲得很誇張，貸款可以找銀行，也可以找貸款公司，只有找貸款公司才會有多種選擇，才能在眾多銀行中尋找利率最低的一家，或尋找適合你情況的貸款。你想順利搶到房嗎； 如何在三天之內增加你的信用分數；如何利用現有房屋淨值做最有效的投資；收入不夠申請大額貸款的技巧；2021年對55歲以上購屋者的節稅大優惠。想瞭解這些問題，歡迎2月27日上午11點上 YouTube 點閱 U視頻 ，由佳信貸款總裁劉艶秋詳細為你解答。

 根據6大聯邦機構及大銀行的預測平均數，利率2.65%會往上走到接近3%的利率，如果你現在做貸款要趕快鎖定利率，如果還沒有貸款的話務必及早開始。

 佳信貸款總裁劉艶秋是世界日報每週五地產辦貸款的長期顧問，電台「無事不登三寶殿」節目的貸款主講人，同時也是電視公司貸款諮詢專家。她還是1992-1998羅蘭岡Ridgemore、及1998-2001 鑚石吧Diamond Canyon 百棟以上豪宅貸款負責人。

佳信貸款成立30餘年，旗下有三個公司分別在羅蘭岡、亞凱迪亞、哈岡，除了旗下超過一百多位以上專業經紀外，每個分公司也都有完善的審核與放款部門，在南加華人業界間可說是具信譽，對客戶是良好選擇的公司。

佳信貸款定期舉辦貸款訓練課程，歡迎有興趣加入該公司的新經紀報名參加，報名專線951-830-7188 ，亦歡迎上網選課 WWW.ACGFUNDING.COM。

儲存二維碼，2月27日上午11點掃描即可觀看【佳信貸款】線上講座。
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貸款 利率 南加

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