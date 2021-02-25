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頂尖房產與貸款經紀╱胡逸協助朝鮮皇族成交美國皇宮

【洛杉機訊】
Tiffany Hu
Tiffany Hu

近日因協助朝鮮皇族完成購買1260萬元美國皇宮而躍上洛杉磯時報地產版封面的華人經紀胡逸（Tiffany Hu）引起地產業關注。

她因為音樂工作需要常有機會進入好萊塢名流豪宅，藉由對好萊塢影劇圈的瞭解及愛交朋友建立的良好人脈關係，還有過去在音樂上的專業工作態度，順利的發展地產事業。她也出現在數個地產電視節目包括熱播真人秀電視劇「百萬美元經紀-洛杉磯」，NBC的「Open House」節目、中國國際航空公司「訪問美國家園」節目等。 

Tiffany專精洛杉磯西區、比佛利山莊、Bel Air、Brentwood、聖塔莫尼卡、寶馬山花園 (Pacific Palisades)、Malibu及周圍的豪宅。該公司目前超過7000萬到1億元以上的房源有十棟。其中有維加斯Wynns (穩贏)灑店老闆Steve Wynn的物業，影星史泰龍的住宅。該公司為保護賣屋業主，買房的投資客會經過過濾審查。

除此之外，Tiffany 特別介紹華人比較不熟悉的寶馬山花園（Pacific Palisades）。她說許多好萊塢影視名流厭倦煩囂的都市生活，開始轉向安靜莊園生活又不願意搬太遠，相較之下在聖莫尼卡與馬里布中間，沒有觀光客低調隱密的寶馬山花園成了首選，寶馬山花園獨立屋房價每呎從900至2000元。海景房從每呎1500起。

Tiffany 表示，現在利率低，又因疫情許多人可以遠距離上班，都希望搬離市區到空氣好，空間大的住宅，是賣家市場，供不應求。房屋一上市就有多重出價。她建議買家一定要慎選地區如果在洛杉磯西區有房地產的世界日報讀者她樂意提供免費房產估價。更多詳情可參閱2月26日房地產專刊。

洛杉磯 好萊塢 美國

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