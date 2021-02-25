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確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

頂尖房產與貸款經紀╱Wendy孫 暢談PV精華

【洛杉機訊】
Wendy Sun
Wendy Sun

在Palos Verdes及南灣地區從事地產業二十餘年的Wendy孫，參加2021房地產專刊分享疫情下PV豪宅走勢。

Wendy孫用「倒影絕色，寧靜空間，自然山水，品味人生」來形容Palos Verdes，她說，以商業的角度看更是「不凡眼光，非凡投資」。她介紹Palos Verdes半島半島位於洛杉磯西南方，三面環海，包括Palos Verdes Estates，Rancho Palos Verdes，Rolling Hill Estates，Rolling Hill等4城市。依山傍海，景色迷人，西、南盡覧太平洋，Catalina島及海岸線；東、北向有港、市、夜景，其中最精華的是西北方的皇后項鍊景(Queen’s Necklace View)，沿著太平洋圓弧型的海岸線配合岸上燈光閃爍城市夜景，尤如皇后項鍊因此得名，將所有景色全部包括一覽無遺。

同時Palos Verdes學區優秀，氣候宜人，在南加州要有這些優秀條件於一身的地區不多，所以吸引許多國際企業家居住此區。PV多年房價不墜。在2007金融海嘯中，抗跌性高更顯突出。現在洛杉磯新科技重鎭Silicon Beach的蓬勃發展，己呈現外溢效應，延伸到南灣地區，她近幾年常接觸到許多主流科技新貴進入Palos Verdes投資居住。在疫情開始之後，PV受益於隱密開闊的空間，受到高端買家注意。許多原來住在大樓高級公寓及市區的屋主，紛紛到PV搶購。

更多詳情可參閱2月26日房地產專刊。

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