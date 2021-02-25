頂尖房產與貸款經紀╱梁琍琍：PV最適合家居

Lily Liang

Palos Verdes 半島一面靠山，三面環海，有山有水，空氣新鮮，四季如春，夏天比內陸溫度低20度，近洛杉磯國際機場，學區優良。住在Palos Verdes超過30年的梁琍琍 (Lily 梁) ，周遊世界各地後，體會PV是最適合家居之地。

Lily 梁 (梁琍琍) 目前主要是高檔物業的Listing Agent，經營高端房地產 業務，從早期Coldwell Banker到蘇富比 (Sotheby) ，她都是最高成交金額的Agent之一，後來成立Strand Hill Properties成為佳士得一員，公司Agents逾百，是加州 海岸城市成績最優異的Brokerage之一。梁琍琍也是佳士得在美唯一的華裔Owner Broker。

佳士得世界有名，在各重要城市都有駐點，專門負責高端房地產買賣，有些佳士得拍賣 客戶在拍賣擁有收藏品之後，會將物業交由佳士得處理，因而他們高質量的客戶與一般客源有異。

梁琍琍業績優異，在World Street Journal評選全美國Top 250名Agent中，她曾多次列名前100名。

大約5年前，梁琍琍和她的商業夥伴Chris，與佳士得國際房地產（Christie's International Real Estate）建立了從屬關係，業務覆蓋南灣地區，服務從曼哈頓海灘Strand到Palos Verdes Hill的客戶。他們從最初的幾個人發展到現在的100多個代理商。到2020年，他們在整個南灣地區300萬美元以上物業的銷售中，成績是第一名。但她也為年輕客戶做初級 (Entry Level)的慎選投資，畢竟年輕人需要先有一個基礎良好的開始、再談長遠。

梁琍琍表示，在疫情期間，許多不曾考慮PV住家的客戶，因為可以遠距離上班，而將PV列為首選。對於買主雖然2021年的庫存仍然非常低，但是超低利率千載難逢。對於賣主，現在也是銷售的好時機，因為價格比去年上漲，而且買主選擇有限。」如有任何問題，可去電310-373-3333找她。