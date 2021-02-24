安穩保險：水管破裂 保險可賠
由美國華人石油協會(CAPA)發起，大休士頓地區清華大學校友會（HTTA）和休士頓中國人活動中心（CCC）聯合舉辦，一場關於水管凍裂及極寒天氣造成房屋損壞的保險理賠須知的網絡講座，由安穩保險楊德清主講，活動持續2.5小時，有100人參加，會議開始前參人數已經爆滿，有未能參加的民眾可以上石油協會網站http://www.capaus.org/了解詳情。
民眾提問最多問題依序如下：
一、什麽樣的保單包含水管破裂保項？
答:與水有關損害(water related damage)的保單才賠付水管破裂，不與水有關損害的保單不包含水管破裂。 1.自住房HOB保單都包含有水管破裂的保項，而HOA基本保法(basic form)裡則不包含水管破裂的保項。 2.出租房TDP3這樣的保單也包含有水管破裂的保項，而TDP1基本保法裡則不包含水管破裂的保項。
二、含水管破裂的保單理賠受不受自付額限制？
答:受自付額限制，房屋保險通常有兩個自付額，一個是AOP(allother perils)，另一個是Wind and Hail，水管破裂屬於AOP(其他災害項)自付額，這項自付額一般是房子建築保額的百分1%-5%，或者是個固定值，比如2500元自付額以內的損失，客戶需要自理，超出自付額的部分由保險公司支付。
三、HOA,TDP1基本保法水管凍裂能否得到理賠？
答:這次大面積水管凍裂屬於冰雪嚴寒天氣造成的，理賠若按照風和冰雹原因的話，基本保法也可以得到理賠，但自付額則受wind and hail項的限制。
四、發生破裂後能否通過更新保單而獲得理賠？
答:更新可以，但更新只能對之後的損失有效，不能理賠已經發生的損失。
五、哪些損失可以在水管破裂保項裡得到理賠？
答:若有保這項條款的話，由破裂引起的其他損失也在理賠範圍裡，比如因此而引起的建築部分的拆開維修及維修後的復原，被水泡壞的財產，如地板、家具及個人物品的修理或更換。但需注意若水管破裂與日常維護有關，該修沒及時修理，這樣的話，爆源的修換並不包含在保險理賠中。比如水管、熱水器、洗碗機這部分的更換費用。
六、哪些損失不在房屋保險理賠範圍內?
答:1.水管凍裂時房子是空的。2.房子空閑若干天後造成的損失，空閒天數在保單里有說明。3.正常使用與磨損造成的損失。4.風、雪、冰雹造成的對庭院植物的損害。5.持續與重覆的水流造成的損失。6.黴菌，除非保單有保。7. 淹水、地震、白蟻。
楊德清表示，災害出現時保險公司、保險代理公司都很忙，有時候打電話都需要很長時間，或者因為都在災區，聯繫不上，這樣也不用著急，保險公司允許應急修理，非應急部分最好等保險公司來檢查過再修。堅持不了的部分可以先修理，每一步都留下照片，修理收據，事後再找保險公司理賠。
七、修理是否需要專業人士？
答:德州從2019年9月以後規定水務修理不需要執照，若雇用沒有執照的水工修理，只要有正式發票與收據、照片、保險公司都能接受。不過修理若不符合行業標準，將來因這部分修理出了事故，保險公司有可能會追究修理方的責任。在商業保單裡加上subrogation waiver一條，則可避免保險公司追究施工責任。
八、隔壁鄰居家漏水造成的損失誰來賠付？
答: 漏水屬於極寒天氣的原因，不屬於人為的責任，除非有建築不合乎法規規定，所以鄰居並沒有責任，需要用自己的保險支付。
九、這次冰凍理賠會不會漲保費？
答：理賠原因有兩種，一種是天災(weather related)，一種與人的行為有關(non weather related)，這次理賠若算風和冰雹(wind and hail)的話，就是屬於天災。天災沒有屋主責任，很多standard company 都不漲保費，而sur plus line公司還是會漲保費。若按水有關保項，即AOP理賠的話，兩個類型的公司都會漲保費。
十、沒有保險能否得到理賠 ？
答：沒有保險公司可以理賠，但若聯邦政府或州政府有援助計劃的話可以申 請。
民眾若再有其他問題歡迎與作者聯系：安穩保險辦公室 713-952-5031，[email protected]，微信ID:yangdeqing1。
上一則
聖伯納汀諾打疫苗 新增注射中心與接種車
下一則
FB留言