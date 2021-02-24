安穩保險：水管破裂 保險可賠

安穩保險楊德清主持講座，民眾參加踴躍。

由美國華人石油 協會(CAPA)發起，大休士頓地區清華大學校友會（HTTA）和休士頓中國人活動中心（CCC）聯合舉辦，一場關於水管凍裂及極寒天氣造成房屋損壞的保險 理賠須知的網絡講座，由安穩保險楊德清主講，活動持續2.5小時，有100人參加，會議開始前參人數已經爆滿，有未能參加的民眾可以上石油協會網站http://www.capaus.org/了解詳情。

民眾提問最多問題依序如下：

一、什麽樣的保單包含水管破裂保項？

答:與水有關損害(water related damage)的保單才賠付水管破裂，不與水有關損害的保單不包含水管破裂。 1.自住房HOB保單都包含有水管破裂的保項，而HOA基本保法(basic form)裡則不包含水管破裂的保項。 2.出租房TDP3這樣的保單也包含有水管破裂的保項，而TDP1基本保法裡則不包含水管破裂的保項。

二、含水管破裂的保單理賠受不受自付額限制？

答:受自付額限制，房屋保險通常有兩個自付額，一個是AOP(allother perils)，另一個是Wind and Hail，水管破裂屬於AOP(其他災害項)自付額，這項自付額一般是房子建築保額的百分1%-5%，或者是個固定值，比如2500元自付額以內的損失，客戶需要自理，超出自付額的部分由保險公司支付。

三、HOA,TDP1基本保法水管凍裂能否得到理賠？

答:這次大面積水管凍裂屬於冰雪嚴寒天氣造成的，理賠若按照風和冰雹原因的話，基本保法也可以得到理賠，但自付額則受wind and hail項的限制。

四、發生破裂後能否通過更新保單而獲得理賠？

答:更新可以，但更新只能對之後的損失有效，不能理賠已經發生的損失。

五、哪些損失可以在水管破裂保項裡得到理賠？

答:若有保這項條款的話，由破裂引起的其他損失也在理賠範圍裡，比如因此而引起的建築部分的拆開維修及維修後的復原，被水泡壞的財產，如地板、家具及個人物品的修理或更換。但需注意若水管破裂與日常維護有關，該修沒及時修理，這樣的話，爆源的修換並不包含在保險理賠中。比如水管、熱水器、洗碗機這部分的更換費用。

六、哪些損失不在房屋保險理賠範圍內?

答:1.水管凍裂時房子是空的。2.房子空閑若干天後造成的損失，空閒天數在保單里有說明。3.正常使用與磨損造成的損失。4.風、雪、冰雹造成的對庭院植物的損害。5.持續與重覆的水流造成的損失。6.黴菌，除非保單有保。7. 淹水、地震、白蟻。

楊德清表示，災害出現時保險公司、保險代理公司都很忙，有時候打電話都需要很長時間，或者因為都在災區，聯繫不上，這樣也不用著急，保險公司允許應急修理，非應急部分最好等保險公司來檢查過再修。堅持不了的部分可以先修理，每一步都留下照片，修理收據，事後再找保險公司理賠。

七、修理是否需要專業人士？

答:德州從2019年9月以後規定水務修理不需要執照，若雇用沒有執照的水工修理，只要有正式發票與收據、照片、保險公司都能接受。不過修理若不符合行業標準，將來因這部分修理出了事故，保險公司有可能會追究修理方的責任。在商業保單裡加上subrogation waiver一條，則可避免保險公司追究施工責任。

八、隔壁鄰居家漏水造成的損失誰來賠付？

答: 漏水屬於極寒天氣的原因，不屬於人為的責任，除非有建築不合乎法規規定，所以鄰居並沒有責任，需要用自己的保險支付。

九、這次冰凍理賠會不會漲保費 ？

答：理賠原因有兩種，一種是天災(weather related)，一種與人的行為有關(non weather related)，這次理賠若算風和冰雹(wind and hail)的話，就是屬於天災。天災沒有屋主責任，很多standard company 都不漲保費，而sur plus line公司還是會漲保費。若按水有關保項，即AOP理賠的話，兩個類型的公司都會漲保費。

十、沒有保險能否得到理賠 ？

答：沒有保險公司可以理賠，但若聯邦政府或州政府有援助計劃的話可以申 請。

民眾若再有其他問題歡迎與作者聯系：安穩保險辦公室 713-952-5031，[email protected]，微信ID:yangdeqing1。