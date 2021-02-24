現代汽車油電車入選最佳購車選擇

現代Elantra Hybrid與Sonata Hybrid榮獲The Car Connection評測網站2021年度大獎中雙喜臨門

現代汽車 雙喜臨門，Elantra Hybrid與Sonata Hybrid榮獲The Car Connection評測網站列入2021年度大獎之中。Elntra Hybrid被評為「2021最佳經濟車款」，Sonata Hybrid被評為「2021最佳房車與油電混合車款」。

北美現代汽車產品計畫與移動策略副總裁Olabisi Boyle表示，隨著現在持續開發更環保的車輛，油電混合車是現代汽車工作的重中之重。很高興The Car Connection的編輯們，將Elantra和Sonata列入2021年最值得購買的車款行列之中。

今年的2021最佳購車選擇大獎包含The Car Connection的專業編輯，在15個細分市場中所挑出的首選車款。這些汽車的價格限制在五萬美元，並須備有標配的自動緊急煞車功能。

北美現代汽車深信每個人都應得更好的車。從設計和製造汽車的方式到對待顧客的方式，讓事情變得更好是現代汽車所做一切的核心。現代汽車富有尖端科技的SUV、房車、休旅車，以及替代能源車款皆有現代保固計畫的背書，這是現代汽車讓顧客能有更好經驗的承諾。

現代汽車全車系在全國超過820家經銷商銷售，並且將近一半的車輛是在位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州 噴泉谷，為南韓現代汽車集團的分公司。