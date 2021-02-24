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Brandon盧博士 獲選亨廷頓醫院醫務主任

巴沙迪納訊

亨廷頓醫院（Huntington Hospital）急診科醫學總監Brandon盧醫學博士（Brandon Lew見圖），獲選為亨廷頓醫院醫務主任，將領導990位專業的醫生群及龐大的醫務人員，為聖蓋博谷及周邊地區的民眾提供服務。

亨廷頓醫院總裁兼執行官Lori J. Morgan醫學博士說：「盧醫生一直不懈地在整個疫情大流行中，為患者提供最前沿的服務。」「當他擔任主任一職時，他將以病人為中心的護理和超水準的洞察力，及深厚醫療知識帶入我們的工作中，繼續與COVID-19作戰及來年作戰計畫。我們感謝他的領導。」

盧博士自1996年以來一直是亨廷頓醫務的成員。在過去的兩年中，他一直擔任總務選舉的董事會成員；Lew博士還是Pasadena和La Canada的Exer Urgent Care聯席主任；他目前是南加州大學亞太校友會理事；他於2021年被洛杉磯商業雜誌、和2021年南加州超級醫生名單評為最佳醫生。盧醫師說：「作為急診科的醫學主任，我有機會與各個專業的醫生互動，以幫助照顧我們的患者。」「現在，在這個新角色中，這種廣闊的視野允許我們的醫生，在懷著一個使命的情況下進行進一步的參與，認可和團結，繼續通過這種流行病為我們的社區提供富有同情心的護理。」

Lew博士獲得了南加州大學生物科學士學位、和西方衛生科學/COMP大學的骨病醫學博士學位。他在LAC – USC醫學中心完成了急診醫學住院醫師的工作。

亨廷頓醫院中文網址www.chinese.huntingtonhospital.org。醫院總機電話(626)421-7733，國語電話(800)265-8624，粵語電話(800)328-6259。地址100 W. California Blvd., Pasadena, CA 。

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